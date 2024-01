KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu Wehrhafte Demokratie:

"Die Bürger wehren sich. Gut so! Egal, ob konservativ, liberal, sozialdemokratisch, jung, alt, aus welchem Milieu - es geht jetzt um mehr als um Parteipolitik. Die Nervosität der AfD-Führung, die so gerne das bürgerliche Gesicht wahren würde, ist bereits greifbar. Denn diese Ablehnung geht ins Mark der Partei. Die Menschen in Deutschland wollen Demokratie, Freiheit und Wohlstand behalten. Nur sie können die Gräben, die die AfD maßgeblich ausgehoben hat, wieder zuschütten. Es wird Zeit."/yyzz/DP/he