ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zu Gender-Verbot im Südwesten:

"Das Tolle an Kulturkämpfen ist, dass die Messlatte für Erfolg oder Misserfolg nicht in der Realität liegt - sondern komplett in der Vorstellung. Im Land fehlen 200 000 Sozialwohnungen, es wurden 2023 nur 15 Windräder gebaut, in vielen Kitas ist Ausnahmezustand, der Lehrermangel grassiert. Wenn sich die CDU in der Regierung stattdessen ums Gendern kümmert, sagt sie damit ihren Wählern (Frauen mitgemeint): 'Im Lösen realer Probleme tun wir uns noch schwer - aber bei herbeifantasierten sind wir unschlagbar'""