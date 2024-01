WIESBADEN (dpa-AFX) - Rund 100 Tage nach der Landtagswahl tritt am Donnerstag (11.00 Uhr) das neue hessische Landesparlament erstmals zusammen. In der konstituierenden Sitzung in Wiesbaden wollen sich Landtagspräsidentin Astrid Wallmann und Ministerpräsident Boris Rhein (beide CDU) wiederwählen lassen.

Die erste unionsgeführte schwarz-rote Koalition der hessischen Landesgeschichte verfügt über eine komfortable Mehrheit, daher gilt Rheins Wiederwahl als wahrscheinlich. Spannend wird sein, ob er exakt 75 Stimmen bekommt, was der Anzahl der Parlamentarier von CDU und SPD entspricht - oder gar mehr. Insgesamt gibt es 133 Landtagsabgeordnete in der neuen Wahlperiode.

Auch die Wahl der Vizepräsidenten des Parlaments steht auf der Tagesordnung. Die rechtspopulistische AfD-Fraktion pocht als neue Oppositionsführerin darauf, erstmals ebenfalls ein solches Amt besetzen zu können. Sie schlägt nach eigenen Angaben Anna Nguyen, eine "Tochter christlich-vietnamesischer Flüchtlinge", als Vizepräsidentin vor. Andere Fraktionen haben angekündigt, Nguyen nicht zu wählen./jaa/DP/he