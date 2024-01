DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 18. Januar

=== *** 07:00 CH/Compagnie Financiere Richemont SA, Trading Update 3Q 07:30 TW/Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd, Ergebnis 4Q *** 08:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, Dezember 08:00 DE/Baugenehmigungen November 08:00 DE/Umsatz im Gastgewerbe 09:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin 10:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Tarifverhandlungen Lufthansa-Verdi (09:00 PK) 10:00 DE/Bundesnetzagentur, Pressekonferenz zur Entgeltregulierung im Strom- und Gasbereich, Bonn *** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Eurozone November *** 13:30 EU/EZB, Protokoll der EZB-Ratssitzung von 13./14. Dezember 2023 13:30 US/Fed-Atlanta-Präsident Bostic (2023 stimmberechtigt im FOMC), spricht beim Treffen des"Metro Atlanta Chamber's board of directors" *** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Dezember Baubeginne PROGNOSE: -8,3% gg Vm zuvor: +14,8% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: +1,4% gg Vm zuvor: -2,5% gg Vm *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 208.000 zuvor: 202.000 *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Januar PROGNOSE: -7,0 zuvor: -10,5 *** 16:00 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 16:15 CH/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Diskussion bei Weltwirtschaftsgipfel in Davos 16:45 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Energiepolitische Grundsatzrede auf dem Energiedialog 2024 des BEE, Berlin 17:30 US/Fed-Atlanta-Präsident Bostic (2023 stimmberechtigt im FOMC), spricht beim Lunch von Atlanta Business Chronicle und Georgia Banking Company Econ Outlook ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/kla/mgo

(END) Dow Jones Newswires

January 17, 2024 23:57 ET (04:57 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.