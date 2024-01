Baierbrunn (ots) -Anmoderation: Bei diesem Thema können wir tatsächlich alle mitreden: Schluckauf. Selbst Babys im Bauch haben ihn schon. Was sind die Ursachen und vor allem wie werden wir ihn schnell wieder los? Marco Chwalek hat für uns nachgefragt:Sprecher: Schluckauf ist fast immer ungefährlich, nur in seltenen Fällen wird er chronisch oder kann auf eine Krankheit hindeuten. Welchen Zweck der Schluckauf hat, hat man noch nicht herausgefunden. Wir wollten jetzt wissen, was die Ursache ist und haben Katharina Grzegorek vom Magazin "Apotheken Umschau ELTERN" gefragt:O-Ton Katharina Grzegorek: 14 Sekunden"Schluckauf kann ganz unterschiedliche Ursachen haben und ist in der Regel harmlos. So führen zum Beispiel ein sehr voller Magen, hastiges Essen oder das Trinken von Sprudelgetränken oder Alkohol zu Schluckauf. Manch einer bekommt aber auch einen Schluckauf, wenn er sehr aufgeregt ist."Sprecher: Und was passiert dann bei uns im Körper?O-Ton Katharina Grzegorek: 14 Sekunden"Schluckauf ist ein Reflex. Werden bestimmte Nerven gereizt zieht sich unser Zwerchfell zusammen. Dabei atmen wir dann unwillkürlich ein. Gleichzeitig verschließt sich die Stimmritze und der Atem stoppt kurz. Es entsteht dann das Hicksen."Sprecher: Meistens hält der lästige Schluckauf ein paar Minuten an und verschwindet dann wieder von allein. Haben Sie Tipps für uns, wie wir ihn schneller wieder loswerden?O-Ton Katharina Grzegorek: 14 Sekunden"Es kursieren ganz verschiedene Tipps und Tricks, wie man Schluckauf wieder loswird, etwa die Luft anhalten und im Kopf langsam bis fünf zählen, ein Glas kaltes Wasser trinken oder sich erschrecken lassen. Ob sie dann wirken, muss jeder selbst ausprobieren."Abmoderation: Kennen Sie/Kennt ihr noch andere Tricks, womit man den Schluckauf schnell wieder loswird? Dann melden Sie sich/ meldet euch bei uns im Studio....Pressekontakt:Viele weitere interessante Gesundheitsnews gibt es unter www.apotheken-umschau.dePressekontakt:Katharina Neff-NeudertUnternehmenskommunikationTel. +49(0)89 - 744 33 360E-Mail: presse@wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/5694231