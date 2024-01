EBIT-Anstieg um 14,6 im Jahresvergleich; Starker Auftragseingang von 1,5 Mrd. USD, mit einem Wachstum von 21 im Jahresvergleich

LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], ein globales Unternehmen für Technologieberatung und digitale Lösungen, gab heute die vom Verwaltungsrat genehmigten konsolidierten Ergebnisse für das dritte Quartal bis zum 31. Dezember 2023 bekannt.

" Unsere starke operative Leistung in einem saisonal schwachen Quartal spricht für die Widerstandsfähigkeit des Unternehmens inmitten der anhaltenden makroökonomischen Herausforderungen. Für das Quartal meldeten wir einen Umsatz von 1,08 Mrd. USD, was einem Wachstum von 3,5 in USD gegenüber dem Vorjahr entspricht, eine EBIT-Marge von 15,4 %, was einem Anstieg von 150 Basispunkten gegenüber dem Vorjahr entspricht, und eine PAT-Marge von 13 %, was einem Anstieg von 140 Basispunkten gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Wir haben mit 1,5 Mrd. USD den höchsten Auftragseingang aller Zeiten verbucht, was einem Zuwachs von 21 gegenüber dem Vorjahr entspricht, und unsere starken Cashflow-Kennzahlen haben dazu beigetragen, dass wir die Grenze von INR 10.000 Crore an Barmitteln und Investitionsguthaben überschritten haben. Diese starken Indikatoren stimmen uns zuversichtlich, dass wir unseren Erfolgskurs auch im neuen Jahr fortsetzen werden."

-Debashis Chatterjee, Chief Executive Officer und Managing Director

Wichtigste finanzielle Höhepunkte:

Quartal zum 31. Dezember 2023

In USD:

Umsatz von 1.083,7 Mio. USD (Wachstum von 0,8 im Quartalsvergleich 3,5 im Jahresvergleich)

Nettogewinn von 140,5 Mio. USD (Wachstum von 0,1 im Quartalsvergleich 15,6 im Jahresvergleich)

In INR:

Umsatz bei 90.166 Mio. Rs (Wachstum von 1,2% im Quartalsvergleich 4,6 im Jahresvergleich)

Nettogewinn von 11.693 Mio. Rs (Wachstum von 0,6 im Quartalsvergleich 16,8 im Jahresvergleich)

Neun Monate zum 31. Dezember 2023 (YTD FY24 gegenüber YTD FY23)

In USD:

Umsatz von 3.217,9 Mio. USD (Wachstum von 5,6 %)

Nettogewinn von 421,1 Mio. USD (Wachstum von 2,7 %)

In INR:

Umsatz bei 2.66.241 Mio. Rs (Wachstum von 8,7 %)

Nettogewinn von 34.839 Mio. Rs (Wachstum von 5,7 %)

Andere Höhepunkte:

Kunden:

739 aktive Kunden zum 31. Dezember 2023

Kunden mit einem Volumen von mehr als 5 Mio. USD nahmen im Jahresvergleich um 5 zu, insgesamt 149

Kunden mit einem Volumen von mehr als 10 Mio. USD nahmen im Jahresvergleich um 8 zu, insgesamt 89

Kunden mit einem Volumen von mehr als 20 Mio. USD nahmen im Jahresvergleich um 3 zu, insgesamt 40

Kunden mit einem Volumen von mehr als 50 Mio. USD nahmen im Jahresvergleich um 1 zu, insgesamt 12

Menschen:

82.471 Fachkräfte zum 31. Dezember 2023

Die Fluktuation in den letzten 12 Monaten betrug 14,2

Gewonnene Geschäfte

Ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Design, Engineering und Lieferung von maßgeschneiderten Anlagen für die High-Tech-Industrie hat LTIMindtree als bevorzugten strategischen Partner für seine digitale Transformation in den nächsten 5 Jahren ausgewählt. LTIMindtree wird die Transformation der gesamten Technologielandschaft durch verschiedene Dienstleistungen wie Cloud-Migration, Endbenutzerdienste, Sicherheit sowie Anwendungsentwicklung und -support vorantreiben.

Ein führender US-amerikanischer Öl- und Gasproduzent hat LTIMindtree als strategischen Partner für End-to-End-Technologiedienstleistungen ausgewählt. Im Rahmen der Partnerschaft wird LTIMindtree Dienstleistungen über mehrere wertorientierte Portfolios hinweg anbieten, die digitale Lösungen, Plattformen und Betrieb umfassen.

Ein diversifiziertes multinationales Massenmedienunternehmen hat LTIMindtree als bevorzugten ServiceNow-Transformationspartner ausgewählt. Dieses Engagement wird dazu beitragen, den Wert ihrer ServiceNow-Investitionen zu erschließen, den ROI zu verbessern und die Kosteneffizienz zu steigern.

Ein führender US-amerikanischer Energieerzeuger hat sein Angebot an Managed Services für die Infrastruktur mit LTIMindtree erweitert.

Ein globales Finanzdienstleistungsunternehmen hat LTIMindtree für seine Produktentwicklungsinitiativen ausgewählt.

Ein Versorgungsunternehmen im Nahen Osten baut seine Beziehung zu LTIMindtree durch die Unterzeichnung einer weiteren 3-Jahres-Vereinbarung weiter aus. LTIMindtree wird das Unternehmen auf seinem Weg der Transformation unterstützen, indem es Expansionsbereiche identifiziert und die Technologie-Landschaft optimiert.

Partnerschaften

LTIMindtree erhielt die Auszeichnung "Global Partner of the Year" für Nachhaltigkeit von AWS bei reinvent2023. Wir erhielten diese Auszeichnung für den geschäftlichen Nutzen, den wir für einen unserer großen Kunden aus der Versorgungsbranche geschaffen haben, indem wir ihm ermöglicht haben, über 2 Millionen Tonnen Kohlenstoffemissionen zu reduzieren. Diese Anerkennung unterstreicht LTIMindtree als gewissenhaftes, zukunftsorientiertes und nachhaltiges Unternehmen, das sich für eine integrative Vision, gemeinsames Wachstum und eine positive Wertschöpfung mit unseren Stakeholdern einsetzt.

LTIMindtree wurde auf der Boomi World Tour mit dem "Partner on Boomi Award" ausgezeichnet. Diese Anerkennung unterstreicht LTIMindtree's tiefgreifende Expertise bei der Bereitstellung integrierter Umgebungen, der Automatisierung und der datengesteuerten Entscheidungsfindung, um unseren gemeinsamen Kunden die besten Geschäftsergebnisse zu ermöglichen.

Anerkennungen

LTIMindtree wurde in der neuesten Ausgabe des Fortune Magazine als einziges IT-Dienstleistungsunternehmen in die Liste der Global Future 50 Companies aufgenommen.

LTIMindtree positioniert sich als Leader in Everest Group's Cloud Services in Insurance PEAK Matrix® Assessment 2024.

LTIMindtree wird als Leader und Star Performer in der PEAK Matrix 2023 der Everest Group für Talent Readiness for Next-gen IT Services anerkannt.

LTIMindtree wird als Leader in der Everest Group's Lending Services 2023 PEAK Bewertung anerkannt.

LTIMindtree wird in der Forrester-Studie "The Application Modernization and Migration Services Landscape, Q4 2023" anerkannt.

LTIMindtree wurde für den Forrester-Bericht "Layers, Gates, Pipes, And Loops:A GenAI Application Architecture" vom November 2023 interviewt.

LTIMindtree wird in der Forrester-Studie "The Continuous Automation and Testing Services Landscape, Q4 2023" anerkannt.

LTIMindtree wird in der Forrester-Studie "The Microsoft Business Applications Services Landscape, Q4 2023" anerkannt.

LTIMindtree wird als Enterprise Innovator in HFS Horizons:Generative Enterprise Services Horizons anerkannt.

LTIMindtree wird als Enterprise Innovator in HFS Horizons:Life science service providers 2023 anerkannt.

LTIMindtree positioniert sich als Innovator in HFS Horizons Retail CPG Industry 2023.

LTIMindtree wird als Rising Star in ISG Supply Chain Services 2023 positioniert.

LTIMindtree wird im Everest Group's Cloud Security Services PEAK Matrix® Assessment 2023 als einer der Hauptanwärter positioniert.

LTIMindtree wird im Digital Interactive Experience (IX) Services PEAK Matrix® Assessment 2023 Nordamerika von der Everest Group als einer der Hauptanwärter anerkannt.

LTIMindtree wird im Artificial Intelligence (AI) Services PEAK Matrix® Assessment 2023 der Everest Group als einer der Hauptanwärter anerkannt.

LTIMindtree wird im Healthcare Digital Payer Services PEAK Assessment 2023 der Everest Group als einer der Hauptanwärter anerkannt.

Über LTIMindtree

LTIMindtree ist ein weltweit tätiges Unternehmen für Technologieberatung und digitale Lösungen, das Unternehmen aus verschiedenen Branchen dabei unterstützt, ihre Geschäftsmodelle zu optimieren, Innovationen zu beschleunigen und ihr Wachstum zu maximieren, indem sie digitale Technologien nutzen. Als Partner für die digitale Transformation von über 700 Kunden verfügt LTIMindtree über umfangreiche Fach- und Technologiekenntnisse, um in einer konvergierenden Welt die Differenzierung im Wettbewerb, das Kundenerlebnis und die Geschäftsergebnisse positiv zu beeinflussen. LTIMindtree ein Unternehmen der Larsen Toubro Group wird von über 82.000 talentierten und unternehmerisch denkenden Spezialisten in mehr als 30 Ländern unterstützt und vereint die branchenweit renommierten Stärken der einstigen Larsen Toubro Infotech und Mindtree bei der Lösung komplexer unternehmerischer Herausforderungen und der Umsetzung von Transformationen in großem Maßstab. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.ltimindtree.com/.

