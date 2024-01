BERLIN (dpa-AFX) - Nach Verspätungen und Ausfällen im Zugverkehr wegen des Winterwetters hat es bei der Deutschen Bahn (DB) am Donnerstagmorgen keine größeren Störungen gegeben. Das teilte eine Sprecherin in Berlin der Deutschen Presse-Agentur mit. "Der Zugverkehr der DB ist am Morgen ohne größere Beeinträchtigungen angelaufen." Vereinzelt könne es aber noch zu Einschränkungen wegen des Wetters kommen. Fahrgäste sollten sich deshalb vorab über ihre Verbindungen informieren. Am Mittwoch hatte es wegen des Schnees und Eises Verspätungen und Ausfälle im Fern- und Regionalverkehr gegeben.

Wie bereits am Mittwoch sollten auch am Donnerstag etliche ICE-Verbindungen von Deutschland nach Paris ausfallen. Das geht aus den aktuellen Verkehrsmeldungen der Bahn hervor. Betroffen sind demnach Verbindungen von Frankfurt, Stuttgart beziehungsweise Saarbrücken in die französische Hauptstadt und zurück./cht/DP/stk