Wie viele andere Ölaktien schwächeln aktuell auch die Papiere des italienischen Energiekonzerns ENI. Für die Experten der britische Großbank Barclays stellt dies aber eine durchaus attraktive Chance dar. So hat deren Analystin Lydia Rainforth die Einstufung für ENI auf "Overweight" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen.Daraus errechnet sich Aufwärtspotenzial in Höhe von 30 Prozent. Der europäische Energiesektor zweiteile sich immer mehr, was die Marktkapitalisierung betreffe, betonte Rainforth ...

Den vollständigen Artikel lesen ...