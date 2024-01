EQS-Media / 18.01.2024 / 07:45 CET/CEST



Pressemitteilung

Hypoport übernimmt ausstehende Anteile von ePension und E&P

Berlin, 18. Januar 2024: Hypoport hat zum 31. Dezember 2023 vereinbarungsgemäß die ausstehenden Anteile der Unternehmen ePension GmbH & Co. KG und E&P Pensionsmanagement GmbH übernommen. Beide Gesellschaften befanden sich bereits seit 2020 im Mehrheitsbesitz der Hypoport-Gruppe. Die Übernahme der ausstehenden Anteile von dem Gründer Dr. Edgar Eschbach erfolgte nun wie 2020 vereinbart.

Ab 1. Februar 2024 werden Thomas Büchner und Michael Maart die Aufgaben der Geschäftsführung der E&P übernehmen. Beide arbeiten bereits seit sechs Jahren in Führungsverantwortung bzw. als Geschäftsführer der Gesellschaft zusammen mit Dr. Edgar Eschbach. Bereits seit 2022 führten Fabian Nadler und Oliver Nies die Gesellschaft ePension gemeinsam mit Dr. Edgar Eschbach und werden nach dessen Ausscheiden die erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens fortsetzen.

1993 in Hamburg gegründet, blickt E&P Pensionsmanagement auf eine erfolgreiche Unternehmensgeschichte zurück. Als einer der ersten deutschen Versicherungsmakler legte das Unternehmen im Jahr 2001 seinen Schwerpunkt gezielt auf die betriebliche Altersvorsorge (bAV). Frühzeitig wurde das Potential der Digitalisierung der bAV erkannt und der Marktplatz ePension zur Verwaltung von bAV-Produkten entwickelt.

"Vor mehr als 30 Jahren habe ich die E&P aufgebaut und mich mit aller Kraft um dieses heranwachsende Unternehmen gekümmert, auf dessen Entwicklung ich mit Stolz blicke. Ich übergebe nun an meine geschätzten Kollegen, mit denen ich in den letzten Jahren bereits sehr eng zusammengearbeitet habe. Beide Unternehmen sind in den besten Händen und befinden sich zudem im erfolgreichen Hypoport-Netzwerk in einem hervorragenden Wachstumsumfeld. Ich werde in meiner neuen Rolle als Senior Advisor den beiden Gesellschaften weiterhin für Austausch und Beratung zur Seite stehen.", so Dr. Edgar Eschbach.

"Für unsere Kunden wird sich nichts verändern und wir stehen weiterhin mit der gewohnten Expertise zuverlässig an der Seite unserer Partner. Edgar wird uns sicher in der alltäglichen Zusammenarbeit fehlen, doch wir freuen uns sehr für ihn, dass er sich nun mehr seinen privaten Leidenschaften widmen kann.", so unisono die Geschäftsführungskollegen.

"Wir danken Edgar für seine unternehmerischen Leistungen der letzten Jahre und das Vertrauen in uns, sein Lebenswerk fortzuführen. Wir werden den Wachstumskurs von ePension im Markt der betrieblichen Altersvorsorge ungebremst fortsetzen. Als zentraler Bestandteil unseres Plattformangebots für Versicherungen rundet ePension unser Angebot für die Digitalisierung der gesamten Versicherungslandschaft in Deutschland perfekt ab." ergänzt Stephan Gawarecki, Vorstand der Hypoport SE.





Über die Hypoport SE

Die Hypoport SE mit Sitz in Lübeck ist Muttergesellschaft der Hypoport-Gruppe. Mit ihren über 2.000 Mitarbeitern ist die Hypoport-Gruppe ein Netzwerk von Technologieunternehmen für die Kredit- & Immobilien- sowie Versicherungswirtschaft. Sie gruppiert sich in drei operative Segmente: Real Estate & Mortgage Platforms, Insurance Platforms und Financing Platforms

Das Segment Real Estate & Mortgage Platforms betreibt mit dem internetbasierten B2B-Kreditmarktplatz Europace die größte deutsche Plattform für Immobilienfinanzierungen und Bausparprodukte. Ein vollintegriertes System vernetzt rund 800 Partner aus den Bereichen Banken, Versicherungen und Finanzvertriebe. Neben Europace fördern die Teilmarktplätze Finmas und Genopace sowie die B2B-Vertriebsgesellschaften Qualitypool, Starpool und Baufinex das Wachstum des Kreditmarktplatzes. Der internetbasierte und ungebundene Finanzvertrieb Dr. Klein Privatkunden unterstützt mit seinem Geschäftsmodell, der Beratung zu Immobilienfinanzierungen an Verbraucher ebenso das Wachstum des Segments. Die technologischen Geschäftsmodelle der FIO Systems für die Vermarktung von Wohnimmobilien und der Value AG für die Bewertung von Immobilien ergänzen die Wertschöpfungskette des privaten Immobilienerwerbs.

Das Segment Insurance Platforms betreibt mit Smart Insur eine internetbasierte B2B-Plattform für tarifierbare Privat- und (Klein-) Gewerbeversicherungen. Mit dem Versicherungsbereich der B2B-Vertriebsgesellschaft Qualitypool sowie dem Assekuradeur Sia unterstützen zwei Servicegesellschaften das Wachstum der Plattform Smart Insur. Daneben bestehen mit Corify und ePension B2B-Plattformen für die Verwaltung von Industrieversicherungen bzw. betriebliche Vorsorgeversicherungen.

Das Segment Financing Platforms bündelt alle Technologie- und Vertriebsunternehmen der Hypoport-Gruppe für Finanzierungsprodukte außerhalb der privaten Immobilienfinanzierung insbesondere in den Kreditmärkten Ratenkredit, Unternehmensfinanzierung und Wohnungswirtschaft.

Die Aktien der Hypoport SE sind an der Deutschen Börse im Prime Standard gelistet und seit 2015 im Auswahlindex SDAX oder MDAX vertreten.





Kontakt:

Jan H. Pahl

Head of Investor Relations // IRO

Tel.: +49 (0)30 / 42086 - 1942

Mobil: +49 (0)176 / 965 125 19

E-Mail: ir@hypoport.de



Hypoport SE

Heidestraße 8

10557 Berlin

www.hypoport.de





Finanzkalender 2024:

11.03.2024: Vorläufiges Ergebnis für das Geschäftsjahr 2023

25.03.2024: Geschäftsbericht 2023

06.05.2024: Zwischenmitteilung 1. Quartal 2024

12.08.2024: Bericht zum 1. Halbjahr 2024

11.11.2024: Zwischenmitteilung 3. Quartal 2024

Angaben zur Aktie:



ISIN DE 0005493365

WKN 549336

Börsenkürzel HYQ

18.01.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com