© Foto: Tarik Haiga on Unsplash



Nach einem schwächer als erwartet ausgefallenen Wirtschaftswachstum im vergangenen Quartal sind China-Aktien heute auf ein neues 52-Wochen-Tief gefallen. Eine davon ist nach Ansicht von JPMorgan jetzt ein Kauf!Enttäuschendes Wachstum, neue 52-Wochen-Tiefs China-Aktien - niemand will sie mehr haben! Nachdem die chinesische Wirtschaft im vergangenen Quartal "nur" um 5,2 statt der erwarteten 5,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist, kannten Anleger kein Halten und sorgten für einen weiteren Ausverkauf. An der Börse in Hong Kong, dem wichtigsten Handelsplatz für Unternehmen wie Alibaba, Baidu, NetEase und Tencent aber auch BYD, Nio und Xiaomi rauschten die Kurse zeitweise um mehr als …