Emittent / Herausgeber: WTS Advisory AG / Schlagwort(e): Verkauf/Firmenübernahme

WTS Advisory begleitet Verkauf der Gießerei GZO an Baettr



18.01.2024 / 08:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Die Beratungsgesellschaft WTS Advisory hat die Mechanical Power Supply B.V. bei der Veräußerung des ENERCON Zulieferers Guss-Zentrum Ostfriesland (GZO) an die skandinavische Gießerei-Gruppe Baettr beraten. Gleichzeitig hat WTS Advisory ENERCON beim Abschluss einer strategischen Kooperationsvereinbarung mit Baettr unterstützt. Die Übernahme von GZO ist am 15.01.2024 in Kraft getreten. Das Unternehmen soll im Laufe des Jahres vollständig in die Produktionsstruktur von Baettr integriert werden. Die künftige Produktion für ENERCON ist Gegenstand der strategischen Kooperationsvereinbarung. WTS Advisory hat den kompletten Veräußerungs- und Verhandlungsprozess als Financial Advisor begleitet. Über GZO GZO ist ein führender Gusszulieferer für den renommierten Wind Onshore-Hersteller ENERCON. Die Gießerei hat sich auf die Herstellung hochwertiger Gusskomponenten spezialisiert, die essentiell für die Herstellung von Windenergieanlagen sind. Durch modernste Technologien, langjährige Expertise und ständige Innovation bietet das Unternehmen maßgeschneiderte Lösungen, die höchsten Qualitätsstandards entsprechen. Die Palette der hergestellten Gussprodukte umfasst Maschinenträger, Rotornaben, Achszapfen und andere Schlüsselkomponenten. Über WTS Advisory AG WTS Advisory ist ein unabhängiger, innovativer Lösungsanbieter für die zielorientierte Beratung und aktive operative Unterstützung von Unternehmen entlang der gesamten CFO-Agenda. Dies umfasst Lösungen von der externen Berichterstattung, Optimierung der Finanzabteilung, Fragestellungen der Governance, Risk & Compliance bis hin zur M&A- und Transaktionsberatung sowie Begleitung der digitalen Transformation auf dem Weg zur "Next Generation Finance". WTS Advisory ist Teil der WTS, einem globalen Full-Service Anbieter für Steuerberatungsleistungen und Financial & Deal Advisory. WTS ist in Deutschland an 13 Standorten und weltweit in mehr als 100 Ländern vertreten. Der Bereich Deal Advisory der WTS Advisory & WTS bietet eine integrierte Beratung von finanziellen (WTS Advisory) und steuerlichen (WTS) Aspekten entlang des gesamten Transaktionsprozesses an. Das WTS Advisory Deal Advisory-Team begleitet Unternehmenstransaktionen zum Beispiel in Form von Financial Due Diligence Untersuchungen und weiteren buy-side und sell-side Services sowie Bewertungsleistungen wie gutachterlichen und indikativen Unternehmensbewertungen, Purchase Price Allocations, Impairment Tests bis hin zur post-Deal Implementierung. Team Martin Engelmann

Matthias Neukäufer

Patrick Nußmann

Nils Sattler

Jan-Niklas Meier

Dr. Rainer Doll Kontakt WTS Advisory AG

Dr. Rainer Doll, Partner

Friedenstraße 22 · 81671 München · Deutschland/Germany

T: +49 (0) 89 28646-2716

M: +49 (0) 162 2444957

rainer.doll@wts.de

www.wts-advisory.de



Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.