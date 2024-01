BP hat am Mittwoch Interimschef Murray Auchincloss zum dauerhaften CEO bestellt. Dies war am Markt bereits erwartet worden. Die Lösung kommt bei den Experten durchaus gut an. So hat etwa die RBC daraufhin die Kaufempfehlung für BP bestätigt. Das Kursziel sieht Analyst Biraj Borkhataria unverändert bei 600 Britische Pence (umgerechnet 6,99 Euro).Daraus errechnet sich Aufwärtspotenzial von 34 Prozent. Er bezeichnete die endgültige Berufung des bisherigen Interimschef zum Konzernlenker in einer am ...

