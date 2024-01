Bern - Die Eidgenössische Wettbewerbskommission (Weko) hat eine Untersuchung gegen BMW gestartet. Die Kartellwächter prüfen, ob BMW eine Garage zu Investitionen in Millionenhöhe veranlasst und dann die Zusammenarbeit im Nachhinein unerwartet beendet hat. Die Weko werde untersuchen, ob BMW gegenüber der Garage über eine relative Marktmacht verfüge und damit gegen das Kartellgesetz verstossen habe, teilte die Wettbewerbskommission am Donnerstag in ...

