Singapur - Die Ölpreise sind am Donnerstag nach einem erneuten US-Luftangriff gegen die Huthi-Rebellen im Jemen gestiegen. Allerdings hielt sich die Sorge über eine mögliche Eskalation der Lage im Nahen Osten im Vergleich zu vorangegangenen Militärschlägen in Grenzen. Die Ölpreise legten am Morgen nur vergleichsweise leicht zu. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März kostete 78,28 US-Dollar. Das waren 40 Cent mehr als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...