BAYN - Bayer setzt in 'schwieriger Lage' Rotstift auch bei Managern an- *BAYERS HöHER DOSIERTE EYLEA-VERSION ERHäLT ZULASSUNG IN JAPAN IFX - Infineon-Chef warnt vor Wirtschaftsrisiken durch Rechtsextreme LOU - DEAG PLANT KAPITALERHöHUNG VON CA. €40 MIO BIS €50 MIOVOW3 - VW-Softwareupdates in 65 Dieselmodellen für unzulässig erklärt SIE - Siemens treibt den Verkauf seiner Großgetriebesparte Innomotics voran. Der Technologiekonzern wolle Ende Februar erste Gebote einsammeln und hoffe auf einen Verkaufserlös von mehr als 3 Milliarden Euro, berichtet das Handelsblatt unter Berufung auf Finanz- und Unternehmenskreise. Der Deal solle im laufenden Geschäftsjahr abgeschlossen werden. Eine Reihe von ersten Interessenten gibt es bereits. Kontakte gab es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...