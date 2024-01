Die Aktie der Biotech-Gesellschaft Morphosys ist am Mittwoch auf ein neues Mehrjahreshoch gestiegen. Erneut gab es keine Neuigkeiten von Unternehmensseite, die die dynamische Aufwärtsbewegung in der laufenden Handelswoche rechtfertigen. Viel mehr scheinen die Marktteilnehmer auf einen positiven Newsflow rund um den großen Hoffnungsträger Pelabresib zu spekulieren - und bringen damit die Leerverkäufer immer mehr in die Bredouille.Laut dem Bundesanzeiger hat der Shortseller Citadel Advisors zuletzt ...

