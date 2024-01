DJ ZVEI: Weniger Exporte der Elektro- und Digitalindustrie im November

BERLIN (Dow Jones)--Die deutsche Elektro- und Digitalindustrie hat im November 2023 Waren im Wert von 21,9 Milliarden Euro exportiert. Damit lagen die Ausfuhren 1,9 Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats, wie der Branchenverband ZVEI mitteilte. Von Januar bis einschließlich November des abgelaufenen Jahres summierten sich die aggregierten Branchenlieferungen ins Ausland auf 234,9 Milliarden, womit der entsprechende Wert aus dem Jahr 2022 um 3,8 Prozent übertroffen wurde.

"Trotz der Rückgänge der letzten Monate - und vorbehaltlich der noch ausstehenden Dezemberdaten - dürften die deutschen Elektroexporte damit auch das vergangene Jahr insgesamt mit einem nominellen Zuwachs abgeschlossen haben", sagte ZVEI-Chefvolkswirt Andreas Gontermann. Die Einfuhren elektrotechnischer und elektronischer Produkte nach Deutschland reduzierten sich im November laut ZVEI um 7,2 Prozent gegenüber Vorjahr auf 23,0 Milliarden Euro. In den ersten elf Monaten des vergangenen Jahres kamen die Importe zusammengenommen auf 249,3 Milliarden Euro - ein Plus von 3,5 Prozent im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum.

Die deutschen Elektroexporte in die Eurozone beliefen sich im November auf 7,3 Milliarden Euro. Hier betrug das Minus gegenüber dem Vorjahresmonat lediglich 0,9 Prozent. Von Januar bis November betrugen die Ausfuhren in die Eurozone 80,0 Milliarden - ein Zuwachs von 6,4 Prozent gegen Vorjahr. Die Elektroausfuhren in die Länder außerhalb der Eurozone gingen im November laut den Angaben hingegen um 2,7 Prozent gegenüber Vorjahr auf 14,6 Milliarden Euro zurück. "Nachdem sie zuvor neun Monate in Folge gefallen waren, konnten die China-Exporte im November erstmals seit Januar 2023 wieder gesteigert werden, und zwar um 3,6 Prozent auf 2,4 Milliarden Euro", so Gontermann. "Ein positives Signal, wenngleich es sicher zu früh wäre, von einer Trendwende zu sprechen."

