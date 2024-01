Die Plug-Power-Aktie rauscht aktuell in die Tiefe. Angesichts einer angespannten finanziellen Lage sieht sich der Konzern gezwungen, eine Kapitalerhöhung vorzunehmen. Doch das Programm zum Erwerb von einer Milliarde Dollar ist ein Schlag ins Gesicht für die Aktionäre.Plug Power hat ein sogenanntes "At the Market"-Programm (ATM) angekündigt, mit dem Ziel, bis zu eine Milliarde Dollar einzunehmen. Dadurch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...