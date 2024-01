Die DATAGROUP SE (ISIN: DE000A0JC8S7) veröffentlicht heute den testierten Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2022/2023 und bestätigt damit die bereits am 21. November 2023 veröffentlichten vorläufigen Geschäftsjahreszahlen. Die Umsatzerlöse lagen mit 497,8 Mio. EUR am oberen Ende der Guidance von 485 - 500 Mio. EUR und leicht über dem ebenfalls angepassten Vorjahreswert (i. Vj. 494,0 Mio. EUR). In beiden Geschäftsjahren kam es durch eine Veränderung in der Bilanzierungsmethode bezüglich des Lizenzgeschäfts zu einer Verringerung der Umsatzerlöse nach IFRS 15 (Principal Agent). Der Rohertrag ...

