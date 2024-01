Urdorf - In der Schweiz haben die Unternehmenspleiten im vergangenen Jahr zugenommen. Insgesamt meldeten 5089 Firmen Konkurs an. Das sind 5 Prozent mehr als im Jahr 2022. Einen besonders hohen Anstieg der Insolvenzen gab es in der Ostschweiz (+13 Prozent), gefolgt von der Nordwestschweiz (+12 Prozent) und dem Espace Mittelland (+11 Prozent), wie das Beratungsunternehmen Dun & Bradstreet am Donnerstag in einem Communiqué mitteilte. Unterdurchschnittlich ...

