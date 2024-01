Die Deutsche Bahn hat den DB Navigator immer weiter verbessert. Aber nicht jeder will seine Fahrkarten online kaufen. Das geht aus einer aktuellen Umfrage hervor. Die meisten Kunden der Deutschen Bahn wollen trotz Nutzung digitaler Ticketangebote einer Umfrage zufolge nicht darauf verzichten, Fahrkarten auch in Zukunft an Automaten oder Schaltern kaufen zu können. 64 Prozent der Bürger finden es "eher schlecht oder sehr schlecht", wenn sie Bahntickets ...

Den vollständigen Artikel lesen ...