Stuttgart (ots) -Ein Drittel aller Führungskräfte in produzierenden Unternehmen ist nicht täglich auf dem Shopfloor. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des Software-Anbieters Scable unter Produktionsverantwortlichen.Lukas Morys, CEO von Scable, erklärt: "Dieses Ergebnis macht nachdenklich. Präsenz auf dem Shopfloor ist elementar wichtig, um Probleme frühzeitig zu identifizieren und zu lösen."Ins Deutsche übersetzt bedeutet Shopfloor etwa "Fabrikboden" und beschreibt den Ort, an dem die Wertschöpfung aus Kundensicht stattfindet. Zurückzuführen ist der Begriff auf das Toyota-Produktionssystem. Das japanische Unternehmen gilt als Begründer von dem, was heute unter Lean Management verstanden wird. Da im Lean Management die Wertschöpfung aus Kundensicht in den Vordergrund gestellt wird, ist dieser Ort von großer Bedeutung. Am Shopfloor werden Werte für den Kunden geschaffen. In der Folge gilt es, diesen Ort in den Mittelpunkt von Entscheidungen zu stellen.Morys, dessen Firma Scable eine Shopfloor Software anbietet, betont: "Auch digitale Tools können die Anwesenheit der Führungskräfte auf dem Shopfloor nicht ersetzen. Software entlastet allerdings Führungskräfte durch eine schnelle Informationsbereitstellung und schafft so mehr Zeit für die Verbesserungsarbeit."