Die DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft (ISIN: DE000A0Z23G6) hat die Börse in 2021 verlassen, so der Wille des damaligen Vorstands und einer Aktionärsgruppe, die gepoolt 47 % der Aktien hielt. Das damit verbundende Übernahmeangebot traf wohl auf - wie sich jetzt zeigt - zu Recht wenig Resonanz. In der damaligen Angebots-Annahmefrist vom 22. Februar 2021 bis 22. März 2021, 24:00 Uhr, konnte man keine grosse Begeisterung wecken. Glück für die "Kleinen",Pech für die Grossaktionäre. Seienrzeit waren das Apeiron, bekannt durch Engagements bei Northern Data, NAGA-Group u.a., und die Galaxy ...

