Berlin - Die wirtschaftspolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Julia Klöckner, fordert von der Ampel einen neuen Koalitionsvertrag, um die Wirtschaft anzukurbeln. Der Koalitionsvertrag passe nicht mehr zu den aktuellen Herausforderungen, sagte Klöckner am Donnerstag den Sendern RTL und ntv.



Die Wirtschaft in Deutschland schrumpfe, andere Volkswirtschaften stünden besser dar. Trotzdem müsse man fair sein und anerkennen, dass die Ampelregierung zu einer anderen Zeit geschlossen worden sei. "Aber jetzt wäre es richtig zu sagen: 'Wir müssen uns gemeinsam wieder hinsetzen und diesen Koalitionsvertrag, dieser Zeit jetzt anpassen'", so Klöckner.

