Heute gaben die Academy for Theranostics, eine transformative Initiative der International Centers for Precision Oncology (ICPO) Foundation, und ADACAP (Advanced Accelerator Applications International S.A), ein Unternehmen von Novartis, bekannt, dass sie eine Vereinbarung unterzeichnet haben, um 130 Stipendien für das Online-Ausbildungsprogramm der Akademie zu finanzieren. Die Hauptnutznießer der "ICPO Academy for Theranostics" sind Kliniker, Forscher, Physiker, Radiochemiker sowie Krankenschwestern und Technologen, die sich alle der Integration der Radiomolekularen Präzisionsonkologie (RPO) in die Patientenbehandlung widmen. RPO bringt eine spektakuläre Verbesserung in der Krebsbehandlung, während die weltweite Nachfrage heute weit über den Zugang der Patienten hinausgeht. Eine standardisierte Ausbildung ist entscheidend, um diese Kluft zu überbrücken. Radiotheranostik hat die Kraft, neuartige patientenorientierte Präzisionsonkologie-Behandlungen nach dem Prinzip anzubieten: "Wir behandeln, was wir sehen, und sehen, was wir behandeln". Die ICPO Foundation wird durch ihre globale Community vielversprechende Empfänger für die Stipendien von Novartis identifizieren und jungen Fachkräfte den Zugang zu erstklassiger Ausbildung ermöglichen, um den Grundstein für ihre Zukunft in der Theranostik zu legen.

Krebs bleibt ein drängendes globales Problem, das jährlich Millionen von Menschen betrifft. Im Jahr 2020 meldete die Weltgesundheitsorganisation (WHO) erstaunliche 9,9 Millionen Todesfälle aufgrund von Krebs. Als Reaktion darauf hat der Ansatz der Radiomolekularen Präzisionsonkologie (RPO), der personalisierte Behandlungen ermöglicht, eine bemerkenswerte Bedeutung erlangt. Dennoch stehen der breiten Anwendung der Radiomolekularen Präzisionsonkologie erhebliche Hürden aufgrund eines gravierenden Mangels an qualifizierten Fachkräften im Weg. Daher war die Notwendigkeit, junge Talente in diesem Bereich zu fördern und anzuleiten, noch nie so ausgeprägt. Es ist daher von großer Bedeutung, Standards in einem sich schnell entwickelnden Bereich zu setzen, in dem der Anstieg des Patientenzugangs qualitativ auf globaler Ebene kontrolliert werden muss.

Die ICPO Academy for Theranostics geht auf diese Notwendigkeit ein, indem sie ein umfangreiches Online-Ausbildungsprogramm anbietet, das von der ICPO Foundation entwickelt wurde. Dieses Online-Programm, unterstützt von einer globalen Expertengemeinschaft, umfasst über 50 Stunden Lerninhalt, geleitet von mehr als 30 führenden Experten aus Medizin, Wissenschaft, Technologie und Patientenversorgung. Der Inhalt ist in mehreren Sprachen zugänglich. Das Hauptziel dieses Programms ist es, Wissen in der Radiomolekularen Präzisionsonkologie zu verbreiten und so die Patientenergebnisse mit radiopharmazeutischen Therapien zu verbessern.

Der Zertifizierungsprozess für das Online-Programm ist so strukturiert, dass die Teilnehmer die wichtigsten Lernpunkte jeder Lehrstunde gründlich verstehen. Jede Säule des Programms in den Themengebieten Medizin, Physik, Chemie oder Krankenpflege, ist in mehrere Lehrstunden unterteilt. Nach Abschluss einer Lehrstunde müssen die Teilnehmer einen Multiple-Choice-Test ablegen, um die Lerninhalte zu überprüfen. Um eine Lehrstunde erfolgreich abzuschließen, müssen die Teilnehmer mindestens 80 Prozent der Fragen korrekt beantworten. Dies stellt sicher, dass sie das präsentierte Wissen fundiert verstanden haben.

Odile Jaume, CEO der ICPO Foundation, äußerte ihre Begeisterung für diese Zusammenarbeit und sagte: "Die globale Expansion der Academy for Theranostics, mit besonderem Schwerpunkt auf der Region Asien-Pazifik, steht im Mittelpunkt unserer strategischen Initiativen. Unser Ziel ist es, die Vorteile der Theranostik und moderner Krebsbehandlungen in einer der am stärksten betroffenen Regionen zu erweitern, um den Zugang zur Pflege und die Lebensqualität der Patienten in dieser Region zu verbessern."

Udo Vetter, Vorsitzender des Vorstands von ICPO, freut sich über die Fortsetzung des Pilotprojekts in China und erklärt: "Über 700 Benutzer aus mehr als 300 Krankenhäusern in China haben 2023 an unserem Programm teilgenommen, von denen 400 aktiv am Lernen beteiligt waren. Beeindruckenderweise haben mehr als 340 Teilnehmer ihre Abschlusszertifikate innerhalb von nur 8 Wochen erhalten. Wir glauben, dass das Engagement von Novartis für die Branche als Katalysator dienen wird und andere ermutigt, es ihnen gleichzutun."

Über die ICPO Stiftung

Die International Centers for Precision Oncology Foundation (ICPO) ist eine gemeinnützige Organisation, die 2019 von führenden internationalen Medizinern und Biowissenschaftsunternehmern nach deutschem Recht gegründet wurde. Die ICPO Foundation hat den Paradigmenwechsel in der Krebsbehandlung von einer Standardtherapie hin zu einem personalisierten Ansatz erkannt und trägt dazu bei, den weltweiten Patientenzugang zur molekular zielgerichteten Präzisionsonkologie zu fördern, um diesen Prozess zu unterstützen. Um den Patientenzugang zu verbessern, will die ICPO Foundation ein internationales Netzwerk von diagnostischen und therapeutischen Zentren für Präzisionsonkologie aufbauen, die in einem Social-Franchise-Modell organisiert sind, das auf gemeinsamem Know-how, zertifizierter Ausbildung durch die sogenannte ICPO Academy und Standardisierung von Konzeption und Verfahren basiert und weltweit die beste medizinische Behandlung ermöglicht. Darüber hinaus hat sich die ICPO Foundation zum Ziel gesetzt, ihre Zentren zu einem leistungsfähigen Netzwerk zu machen, indem sie diese in eine umfassende Gemeinschaft einbettet, die das Konzept vorantreibt und das Versprechen der Präzisionsonkologie einlöst, und es allen betroffenen Patienten zur Verfügung stellt, unabhängig von ihrem Land oder ihrem sozialen Status.

