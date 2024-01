Apple befindet sich aktuell in einer rechtlichen Auseinandersetzung mit dem Medizingerätehersteller Masimo. Im Zentrum des Konflikts steht die Blutsauerstofffunktion der Apple Watch. Wie der Konzern am Mittwochabend bekannt gab, wird er dieses Feature aus den neuesten Apple Watches entfernen.Der Hersteller Masimo hatte Apple vorgeworfen, in den Uhren eine von Masimo patentierte Technologie zur Messung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...