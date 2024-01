EQS-News: KATEK SE / Schlagwort(e): Firmenübernahme

KATEK und KONTRON gehen Wachstumsweg künftig gemeinsam und bauen ihre Führungspositionen in den Bereichen IoT und GreenTec aus



München, 18. Januar 2024 - Die börsennotierten Unternehmen KATEK SE und KONTRON AG wollen ihre erfolgreiche Entwicklung in Zukunft gemeinsam vorantreiben und beschleunigen. Dazu hat die KONTRON AG mit der PRIMEPULSE SE einen Aktienkaufvertrag über den Erwerb ihrer Beteiligung an der KATEK SE in Höhe von circa 59,4 Prozent abgeschlossen.

KATEK hat besonders in den letzten fünf Jahren Erfolgsgeschichte geschrieben. Dabei war und ist der Anspruch, in der europäischen Elektronikindustrie den Unterschied zu machen und einen Beitrag zur Unabhängigkeit der Schlüsselindustrien in Europa wie Medizintechnik, Elektromobilität, Erneuerbare Energien/Solar, Maschinenbau/Robotik oder Luftfahrt zu leisten - und zwar vor allem in den wichtigen Bereichen der Entwicklung, des Prototyping und der Fertigung der Elektronik.

Vision und Treiber zugleich ist der ungebrochene Trend der "Elektronifizierung der Welt", in der nahezu alle Geräte durch Elektronik intelligent werden, mittels Sensoren Informationen aufnehmen, diese verarbeiten, speichern und mit anderen Geräten und Menschen über das sogenannte IoT (Internet-of-Things) kommunizieren. Gleichzeitig steigt der Wertschöpfungsanteil der Elektronik, Hardware und Software von Jahr zu Jahr weiter an. Elektronik ist IoT und umgekehrt: Das ist im Kern der Treiber für das KATEK Geschäftsmodell.

Mit dieser Strategie konnte KATEK in den letzten Jahren ein überdurchschnittliches Wachstum in der europäischen Elektronikindustrie erzielen und sich von einem regionalen Anbieter zu einem global tätigen Unternehmen mit Standorten auch in den USA, Canada, Malaysia und Singapur entwickeln. Heute ist KATEK Elektronikpartner der Wahl für führende deutsche und europäische Mittelständler und Konzerne und mit einem Jahresumsatz von mehr als einer Dreiviertelmilliarde Euro und mehr als 3.200 Mitarbeitenden einer der bedeutendsten mittelständischen Player in der Elektronikindustrie in Europa. "Diese Entwicklung ist umso bemerkenswerter im Umfeld der Krisen der letzten Jahre, die zu Lieferengpässen und Preissteigerungen geführt haben. Wir konnten die Situation sogar gezielt nutzen, um unsere Marktanteile weiter auszubauen", sagt KATEK CEO und Co-Founder Rainer Koppitz. Neben dem Segment "Electronics" hat KATEK zudem erfolgreich ein zweites Segment "Systems & Products" aufgebaut und belegt damit im Wesentlichen in den Bereichen Solar/Renewables und Charging für Elektromobilität eine Spitzenposition im europäischen Markt für grüne Technologien.

Vor diesem Hintergrund wurde im Q3 2023 die zweite Phase der Effizienzstrategie definiert und kommuniziert: KATEK will die erreichten Größenvorteile nun in eine nachhaltige Profitabilität überführen. In der Folge sind alle Beteiligten zu dem Schluss gekommen, dass der schnellste und aussichtsreichste Weg für die Umsetzung dieser Strategie im Verbund mit KONTRON ist, einem Marktführer im Bereich IoT. Beide Unternehmen ergänzen sich sehr gut. Zudem besteht zwischen beiden Unternehmen seit vielen Jahren eine intensive und partnerschaftliche Verbindung. KONTRON ist aktuell einer der drei größten Kunden der KATEK und kann bereits im laufenden Jahr der größte Kunde werden. Schon heute verzeichnet KATEK mit KONTRON signifikantes Geschäft in Nordamerika und Europa unter anderem in Branchen wie Aerospace/Defense, Medical und Robotik. Mit KATEK als Teil der KONTRON Gruppe ergeben sich für beide Unternehmen Synergien in vielerlei Hinsicht, beispielsweise durch den Zugriff auf dediziertes Know-how für den Ausbau des besonders werthaltigen System- und Produktgeschäfts (High Value Electronics) in vielversprechenden Zielmärkten, die sich durch besondere Wachstumsraten und -perspektiven auszeichnen.

Die neue strategische Partnerin KONTRON ermöglicht KATEK die Fortschreibung der Wachstumsstory sowohl organisch als auch durch gezielte Akquisitionen. Vor dem Hintergrund der erfolgreichen Track Rekords bei M&A-Projekten beider Unternehmen möchten KATEK und KONTRON diesen Pfad gemeinsam weiter verfolgen, um die Chancen im Markt zu nutzen. Die bisherige Ankeraktionärin PRIMEPULSE SE unterstützt diesen Schritt, denn er bietet für KATEK, deren Mitarbeiter, Aktionäre und Geschäftspartner die Chance, die Wachstumsstory fortzuschreiben, erfolgreich in die Zukunft zu gehen und die nächste Stufe beim nachhaltigen profitablen Wachstum zu erreichen.

Dazu Rainer Koppitz: "KATEK und KONTRON sind zwei Firmen mit denselben Überzeugungen, derselben Sprache, derselben DNA und derselben unternehmerischen Kultur. Ich bin überzeugt, dass Hannes Niederhauser, der CEO der KONTRON AG, persönlich eine reibungslose Integration der beiden Unternehmen sicherstellen wird." Rainer Koppitz wird zum 29. Februar 2024 aus dem Vorstand ausscheiden und das Unternehmen verlassen, jedoch weiterhin beratend zur Verfügung stehen, insbesondere in Fragen der Post-Merger-Integration und künftiger M&A-Projekte.

Der KATEK CFO Dr. Johannes Fues soll künftig den neuen Bereich "GreenTec" der KONTRON verantworten, dem unter anderem die Geschäfte im Bereich eMobility/Charging und Renewables/Solar des KATEK Segments "Systems & Products" zugeordnet werden.

