Revolution für den Bitcoin: Die US-Börsenaufsicht SEC hat in der Vorwoche ihren jahrelangen Widerstand gegen Bitcoin-Spot-ETFs aufgegeben und am Mittwoch gleich elf dieser Produkte auf einmal eine Zulassung erteilt. Bereits am Donnerstag startete an der Wall Street der Handel mit den ersten Spot-ETFs. Viele Bitcoin-Fans feiern das als Meilenstein. Warum das so wichtig ist, die Bullen deshalb nun eine neue Rally bei der Digitalwährung prophezeien und wie sich Anleger hierzulande für einen neuen Bitcoin-Bullenmarkt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...