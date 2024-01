Baierbrunn (ots) -Fast 60 Prozent der Menschen in Deutschland verfügen über eine unzureichende Gesundheitskompetenz. Hier setzt 720 Health, die Innovationseinheit der Wort & Bild Verlagsgruppe, mit HEY NUTRI (https://apps.apple.com/de/app/hey-nutri/id6470207822) als erster Quiz-App rund um Ernährung auf dem deutschsprachigen Markt an. Die Edutainment-App animiert User:innen dazu, sich mit dem Thema Ernährung und ihrem Einfluss auf die Gesundheit auseinanderzusetzen und im Alltag anzuwenden.Neben regelmäßiger Bewegung und mentaler Gesundheit spielt eine ausgewogene Ernährung eine große Rolle. Doch wie findet man neben Beruf, Familie und Aktivitäten die Zeit, sich in der Flut an Gesundheitsinformationen zu orientieren und langfristig die richtigen Entscheidungen bezüglich Ernährung zu treffen? Wie setzt man das Wissen über Lebensmittel, Nährstoffe und Blutzuckerspiegel im Alltag tatsächlich um?Edutainment-App macht Spaß und motiviertHEY NUTRI setzt genau hier an und bietet einen niederschwelligen und spielerischen Ansatz, um das Ernährungswissen zu vertiefen. In den Kategorien "Blutzucker", "Ernährung & Sport" sowie "Nährstoffe" können die User:innen in 3 Schwierigkeitsstufen kurzweilige und interaktive Quizfragen beantworten. Nützliche Zusatzinformationen zu jeder Antwort helfen dabei, tiefer einzusteigen und das Erlernte in den eigenen Alltag zu integrieren. Das didaktische Konzept und die fachwissenschaftliche Prüfung der mit KI-Unterstützung erstellten Fragen und Antworten erfolgte durch Prof. Dr. Kai Kolpatzik, Chief Scientific Officer des Wort & Bild Verlags, und Prof. Dr. Christian Sina, Direktor des Instituts für Ernährungsmedizin am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein. Die App-Erstellung erfolgte mit dem Dienstleister Apploft.720 Health-Geschäftsführerin Sandra Dittrich: "Ernährung ist so viel mehr als ein Mittel zur Erreichung eines Körperideals. Das Wissen um die ausgewogene Ernährung kann die Qualität in vielen Bereichen des Lebens positiv beeinflussen. Mit unserer App wollen wir Menschen befähigen, durch leicht zugängliche und geprüfte Informationen bessere Entscheidungen für ihre Ernährung und Gesundheit zu treffen. Dieses Wissen kann gesünder machen und über das Quiz zugleich Spaß bringen - davon sind wir überzeugt. Unsere Vision ist es, jeden User vom 'Greenhorn' zum 'Healthy Prophet' in eigener Gesundheit weiterzubilden."HEY NUTRI ist aktuell für iOS erhältlich und kann kostenfrei im App Store heruntergeladen werden. Die Android-Version wird im Lauf des Februars gelauncht.Zum App Store: https://apps.apple.com/de/app/hey-nutri/id6470207822 (https://apps.apple.com/de/app/hey-nutri/id6470207822)Über 720 Health720 Health ist die Innovationseinheit der Wort & Bild Verlagsgruppe, mit Sitz in München und Berlin. Sie fungiert als Nährboden und Knotenpunkt für neue Ideen und Transformation in der Digital Health-Branche. Das junge Unternehmen schafft mit Digitalexpertise einen Motor für die digitale Transformation der Kerngeschäfte innerhalb der Verlagsgruppe, eine Schnittstelle zu jungen Start-ups, um innovative Geschäftsmodelle im Digital Health-Bereich zu entwickeln, und setzt nutzerzentriert Zukunftsprodukte um.https://720.health/Pressekontakt:Julie von WangenheimLeitung UnternehmenskommunikationDr. Judith PöverleinStellv. Leitung UnternehmenskommunikationTel.: 089/744 33-343E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.dehttps://www.linkedin.com/company/3848287/Original-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Unternehmensmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52139/5694434