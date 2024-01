München (ots) -In diesem Jahr ist die ARD mit insgesamt 33 Nominierungen beim 60. Grimme Preis vertreten. In der Kategorie Fiktion sind sieben Produktionen nominiert, in der Kategorie Information & Kultur sind es zehn, in der Unterhaltung drei und in der Kategorie Kinder & Jugend sieben. Hinzu kommen drei "Spezial"-Nominierungen und drei für "Besondere journalistische Leistung".Sieben Nominierungen in der Kategorie Fiktion:37 Sekunden (Odeon Fiction für ARD Degeto; Buch: Julia Penner, David Sandreuter; Regie: Bettina Oberli; Redaktion Carolin Haasis, Christoph Pellander)Die Saat (Kurhaus Production für SWR/ARTE; Buch: Hanno Koffler, Mia Meyer; Regie: Mia Meyer)Haus Kummerveldt (Goldstoff Filme GmbH/Outside The Club GmbH/Filmwerkstatt Münster e.V. für WDR/ZDF/ARTE; Buch: Charlotte Krafft, Cecil Joyce Röski, Idee: Mark Lorei; Regie: Mark Lorei)Nichts, was uns passiert (Gaumont für WDR; Buch: Julia C. Kaiser; Regie: Julia C. Kaiser).Sörensen fängt Feuer (Claussen+Putz Filmproduktion für NDR; Buch: Sven Stricker; Regie: Bjarne Mädel)Tod den Lebenden (ANDERTHALB Medienproduktion für ARD Degeto; Buch: Tom Lass, Lia von Blarer; Regie: Tom Lass)Zwischen uns (PSSST!/Constantin Film für BR/ARTE; Buch: Max Fey, Michael Gutmann Regie: Max Fey)Hinzu kommt eine "Spezial"-Nominierung:Florian Geißelmann für die herausragende Darstellung des "Dennis Petzoldt" in "Wer wir sind" (VIAFILM für MDR/ARD Degeto/NDR)Zehn Nominierungen in der Kategorie Information & Kultur:ARD Story: Inside Rheinmetall - Zwischen Krieg und Frieden (NDR/WDR; Buch und Regie: Klaus Scherer)Capital B - Wem gehört Berlin? (Port au Prince/Fruitmarket für rbb/WDR/ARTE; Buch und Regie: Florian Opitz)Drei Frauen - ein Krieg (EIKON Media/SD Cinematografica für rbb/WDR/ARTE; Buch und Regie: Luzia Schmid)König hört auf (Neue Bioskop Film für MDR; Buch und Regie: Tilman König)Monitor: Die Märtyrer-Kinder - Im Herzen des Nahostkonflikts (WDR; Buch und Regie: Shafagh Laghai, Lara Straatmann)Monobloc - Auf der Spur des meistverkauften Möbelstücks aller Zeiten (PIER 53 Filmproduktion für NDR; Buch und Regie: Hauke Wendler)Songs of Gastarbeiter - Liebe, D-Mark und Tod (Film Five/ filmfaust für WDR/rbb/ARTE; Buch: Mehmet Akif Büyükatalay, Cem Kaya; Regie: Cem KayaStalingrad - Stimmen aus Ruinen (Schmidt & Paetzel Fernsehfilme/Russkoje Wosroschdenije für rbb/NDR/ARTE; Buch und Regie: Artem Demenok)Ukraine - Kriegstagebuch einer Kinderärztin (DOCDAYS Productions für rbb/ARTE; Buch und Regie: Carl Gierstorfer)We are all Detroit: Bochum - eine Stadt im Wandel (Filmproduktion Loekenfranke für WDR; Buch und Regie: Michael Loeken, Ulrike Franke)Hinzu kommen drei Nominierungen für "Besondere journalistische Leistungen"Katharina Willinger (ARD-Studio Istanbul/BR) für ihre Berichterstattung aus der Türkei und dem Iran.Die Redaktion von "Monitor" (WDR) für die herausragenden Recherchen zum Thema Migration.Das Rechercheteam hinter der Dokumentation "China. Macht. Essen" und mehreren Politikmagazin-Kurzfassungen für die aufwändige Berichterstattung zur geopolitischen Instrumentalisierung der Welternährungsorganisation durch China (ARD/SWR/BR/MDR/rbb).Drei Nominierungen in der Kategorie UnterhaltungDer letzte Drink mit Anna Dushime (Steinberger Silberstein für rbb; Buch: Anna Dushime; Regie: Michael Maier)Der zweite Kurzschluss (btf für WDR/SWR; Buch: Claudius Pläging; Regie: Michael Binz)Kurzstrecke mit Pierre M. Krause (dibido für SWR; Buch: Florian Koll)Sieben Nominierungen in der Kategorie Kinder & JugendBis morgen (ifs für WDR; Buch: Kevin Biele, Mattea Steffens; Regie: Kevin Biele)Die Sendung mit der Maus-Spezial - Marokko-Maus (WDR; Buch: Birgit Quastenberg)Mission Ulja Funk (MDR; Buch/Regie: Barbara Kronenberg)Schau in meine Welt: Julia - Ich bin, wer ich bin (papillonfilm für rbb; Buch/Regie: Stefanie Köhne)akkurat (ARD-aktuell / tagesschau; Buch/Regie: Sara Maria Manzo, Imke Wrage)Brust raus (SWR; Redaktion: Walerija Petrova, Aurora Lushtaku, El Leykauf, Shanon Gäde, Antje Barthold, Michael Bart)Irgendwas mit Medien (UFA Serial Drama für MDR; Buch/Regie: Jano Kaltenbach, Mikro Muhshoff)Hinzu kommen zwei "Spezial"-Nominierungen:Datteltäter für das Konzept der Channel-Rubrik "SAG MIR" (für rbb/funk)Konzept der Musik-Doku "Bye, Bye Kummer" (Beat The Rich! / Eklat Tonträger für rbb Unit Junge Angebote / Fritz)Pressekontakt:Dr. Lars Jacob, ARD Programmdirektion, Presse und InformationTel.: 089/558944-898, E-Mail: lars.jacob@ard.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5694452