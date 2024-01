Uznach - Die LLB Schweiz hat einen Leiter für das Private Banking in den Regionen Zürich und Winterthur berufen. Am 1. März wird Christian Fernandez die Gesamtverantwortung übernehmen. Fernandez kommt von der UBS, wo er die letzten 15 Jahre leitende Funktionen im Bereich Private Banking inne hatte. Insgesamt verfüge er über mehr als 30 Jahre Erfahrung im Finanzsektor, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Mit den neuen Standorten in Zürich ...

