Zürich - Rivero hat in einer Serie-A-Runde 7 Millionen Dollar eingenommen. Die Investitionen sollen dem auf Digitalisierung und Automatisierung von Zahlungsprozessen fokussierten Fintech-Unternehmen helfen, in neuen Märkten zu wachsen sowie die Produkt-Pipeline und die Belegschaft auszubauen. Das in Schaffhausen und Zürich ansässige Fintech-Unternehmen Rivero hat in einer Serie-A-Finanzierungsrunde 7 Millionen Dollar frisches Kapital eingesammelt. ...

