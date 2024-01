FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Im Höhenflug bleiben die Aktien von Rheinmetall . Am Donnerstag erreichten sie ein weiteres Rekordhoch und kosteten zuletzt knapp darunter 332,30 Euro, das war ein Plus von zwei Prozent. Das Investmenthaus Stifel sieht bei einem deutlich angehobenen Kursziel auf 420 Euro noch viel Luft nach oben.

Nach einer Kursverdopplung im Jahr 2022 waren Rheinmetall 2023 mit plus 54 Prozent der stärkste Wert im Dax . 2024 sind sie mit aktuell plus 15,8 Prozent erneut vorne. Die zunehmenden kriegerischen Konflikte in vielen Regionen der Welt lassen die Staaten aufrüsten. Das gibt Rüstungskonzernen wie Rheinmetall Planungssicherheit - und treibt ihre Gewinne an./ajx/mis