Mainz (ots) -ZDF-ProgrammhinweisBitte aktualisierte Programmtexte beachten!!Dienstag, 23. Januar 2024, 15.05 UhrBares für RaresDie Trödel-Show mit Horst LichterHorst Lichter und sein Team präsentieren ein BMW R75/6-Montageset, eine Porzellanfigur, ein Armband, ein Gemälde von Detlev Nitschke, zwei Kerzenleuchter und eine Superman-Figur.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Mittwoch, 24. Januar 2024, 15.05 UhrBares für RaresDie Trödel-Show mit Horst LichterHorst Lichter und sein Team präsentieren eine Madonna-Figur, eine Superman-Zeichnung, einen Kreuzanhänger, einen Zigarrenanzünder, Goldschmuck und einen Geißelgriff zum Aperschnalzen.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Donnerstag, 25. Januar 2024, 15.05 UhrBares für RaresDie Trödel-Show mit Horst LichterHorst Lichter und sein Team präsentieren einen Weißgoldring, eine Technofix-"Mondbahn Nr. 262", Bison-Buchstützen, zwei Steiff-Teddybären, einen Silberpokal und eine Biedermeier-Parure.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5694496