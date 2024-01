Ein guter Start ins Jahr 2024: Zoomlion liefert knapp 200 Einheiten Erdbewegungsmaschinen-Equipment nach Australien und Europa

CHANGSHA, China, 18. Januar 2024 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co, Ltd. ("Zoomlion", 1157.HK) hat am 8. Januar knapp 200 Einheiten von Erdbewegungsmaschinen-Equipment aus seinem Erdbewegungsmaschinenpark in der Zoomlion Smart City nach Australien und Europa verschickt und so einen erfolgreichen Start ins Jahr 2024 verzeichnet.

Die Auslieferung der Charge ist ein weiterer wichtiger Meilenstein für die Zoomlion Earthmoving Machinery Company und setzt ihre Expansion auf dem australischen und europäischen Markt fort. Das Unternehmen hat in den vergangenen Jahren auf den wichtigsten Überseemärkten kontinuierliche Erfolge erzielt, da es die Wettbewerbsfähigkeit seiner Produkte gestärkt, seine Produktpalette diversifiziert und die Anpassungsfähigkeit seiner Produkte stetig verbessert hat. Dieser Ansatz führte nicht nur zu einem Anstieg der weltweiten Verkaufszahlen, sondern hatte auch einen erheblichen Effekt auf das Profil und den Einfluss der Marke.

Mit der Eröffnung des ersten 4S (Sales, Service, Spare Parts & Survey)-Shops im australischen Brisbane im Juli vergangenen Jahres hat Zoomlion einen wichtigen Schritt im Rahmen der internationalen Entwicklung des Unternehmens gemacht, den Aufbau eines lokalen Servicenetzes beschleunigt und das internationale Konzept weiter ausgebaut.

In dem 4S-Shop mit einer beeindruckenden Fläche von 4.300 Quadratmetern steht ein spezialisiertes Team für Verkauf und Service bereit, das auch über Servicefahrzeuge verfügt. Er umfasst einen umfangreichen Bestand an neuen und gebrauchten Geräten und Ersatzteilen. Mit speziellen Zonen für Reparaturen, Tests und Wartung ist die Einrichtung voll ausgestattet, um einen zuverlässigen Service zu bieten, den die Kunden aufgrund der umfassenden Betreuung sehr positiv bewerten.

Im Dezember lieferte Zoomlion mehr als 50 Einheiten von Betonmischfahrzeugen nach Australien und war damit der erste chinesische Exporteur von Betonmischfahrzeugen in dieses Land. Während der Entwicklung dieses Modells hat Zoomlion eine ausführliche Marktforschung durchgeführt, um ein tiefes Verständnis der lokalen Arbeitsbedingungen und der realen Bedürfnisse der Kunden in der Praxis zu gewinnen. Das Modell überzeugt durch sein fortschrittliches Design, seine robuste Leistung, sein stilvolles Aussehen, seine Sicherheit, seine einfache Bedienung und seinen hohen Bedienkomfort.

Auf dem europäischen Markt war Zoomlion inzwischen auf der 69. Feira Nacional de Agricultura Feira do Ribatejo (FNA23) in Portugal im Juni 2023 und auf der SMOPYC 2023 in Spanien im November vertreten, wo das Unternehmen Aufträge im Gesamtwert von 30 Millionen Yuan (4,22 Millionen US-Dollar) unterzeichnete.

"Die Auslieferung der Charge am 8. Januar war ein großartiger Start ins Jahr 2024. Zoomlion Earthmoving wird seine auf Punkt-zu-Punkt- und auf Lokalisierung ausgerichtete Entwicklungsstrategie in Übersee weiter verfeinern und umsetzen, um unsere Marktreichweite weiter auszubauen und neue unternehmerische Durchbrüche zu erzielen", sagte Zheng Zhe, stellvertretender Generaldirektor der Zoomlion Earthmoving Machinery Company.

