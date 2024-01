Smartring-Hersteller wie Oura bekommen Konkurrenz: Samsung hatte im Zuge der Vorstellung des Galaxy S24 angekündigt, einen Galaxy Ring zur Gesundheitsmessung auf den Markt zu bringen. Samsung hatte bei der Vorstellung seiner Galaxy-S24-Reihe, die mit KI vollgepackt ist, zum Ende der Veranstaltung ein "One more thing" in petto: einen Galaxy Ring. Damit führt der Techriese eine neue Produktkategorie in sein Portfolio ein, die bisher nur kleinere Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...