Möglingen, 18. Januar 2024. Das Analystenhaus ITAM Review hat USU für ihre innovativen Software Asset Management (SAM)-Lösungen in drei Disziplinen ausgezeichnet. Die Prüfer hoben beim "Enterprise SAM Tool" von USU vor allem den hohen Return on Investment (ROI), die ausgeprägte Flexibilität sowie die umfangreichen und leistungsfähigen Funktionen hervor. Darüber hinaus wurden die SAM-Module "USU Discovery Data Hub" sowie "USU Oracle Optimization", eine Lösung zur optimierten Verwaltung von Oracle Software, zertifiziert. Für die Untersuchung wurden u.a. die realen Produktfähigkeiten anhand gängiger Anwendungsfälle durch ITAM Review-Analysten bewertet. Zudem wurden je zwei Referenzkunden befragt, welche die USU-Produkte über einen längeren Zeitraum im Einsatz haben. "Seit der Erstzertifizierung der Enterprise SAM-Lösung hat USU umfangreiche Arbeiten durchgeführt, um die Benutzeroberfläche und den Funktionsumfang zu modernisieren. Die Lösung ist nun voll ausgestattet, um Kunden bei der Verwaltung hybrider Umgebungen zu unterstützen. Die deutlich verbesserten Dashboard- und Berichtsfunktionen bedeuten, dass sie den für die Überwachung dezentraler IT-Strukturen verantwortlichen Akteuren zur Verfügung gestellt werden kann. Kunden lobten insbesondere den hohen Return on Investment, die leistungsstarken Funktionen und den partnerschaftlichen Ansatz von USU, der zum Erfolg der Kunden beiträgt," sagt AJ Witt, Group Analyst bei ITAM Review. "Aufgrund der verbesserten Compliance-Kontrollen, die durch die Lösung ermöglicht werden, konnten erhebliche Kosteneinsparungen erzielt werden. Mehr als das 15-fache der Kosten des SAM-Projekts, das 2019 implementiert wurde, konnte bisher eingespart werden" (Kundenreferenz, Europäisches Telekommunikationsunternehmen). Olaf Diehl, Director Product Management bei USU, ergänzt: "Wir freuen uns sehr über die neuerlichen Zertifizierungen für unsere SAM-Suite. Mit unserer Lösung bieten wir ein performantes ITAM-Toolset an, das unsere Kunden für immer komplexer werdende IT-Infrastrukturen brauchen. So greifen wir beispielsweise als Reaktion auf die Kundennachfrage verstärkt auf interne Discovery- und Inventarisierungsquellen zurück. Dieser Ansatz erlaubt, dass die Produkte sich an die ständig ändernden Methoden der Technologiebereitstellung anpassen können, wie die Unterstützung für containerisierte Umgebungen in der USU Discovery Scan Engine und SaaS-APIs im USU Discovery Data Hub zeigen." ITAM Review ist führender Analyst der Branche und bietet IT Asset Management (ITAM)-, SAM- und Lizenzierungsexperten eine weltweite Community. Die Zertifizierungen bestätigen, dass USU SAM-Tools höchste Produktstandards erfüllen und den Anforderungen an komplexe IT-Umgebungen gerecht werden. Die Reports sind kostenlos verfügbar: USU Software Asset Management Certication Report: Enterprise SAM

