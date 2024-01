© Foto: BONNIE CASH - picture alliance / newscom



JPMorgan-Chef Jamie Dimon warnt vor Risiken für die US-Wirtschaft, darunter der Ukraine-Konflikt und andere geopolitische Krisen. Er rät zur Vorsicht in den kommenden Jahren.Der CEO von JPMorgan Chase, Jamie Dimon, bleibt in Bezug auf die US-Wirtschaft in den nächsten zwei Jahren vorsichtig. Er warnt vor einer Kombination aus finanziellen und geopolitischen Risiken. "Es gibt sehr starke Faktoren, die uns in den Jahren 24 und 25 prägen werden", sagte Dimon am Mittwoch in einem CNBC-Interview mit Andrew Ross Sorkin auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos. "Die Ukraine, die terroristischen Aktivitäten in Israel [und] am Roten Meer, die quantitative Straffung, bei der ich mich immer noch frage, …