DAX 40 Ausblick: Hoffen auf Stabilisierung - EZB-Präsidentin Lagarde im Blick

Der jüngste Ausverkauf am deutschen Aktienmarkt scheint zunächst gestoppt. Abzuwarten gilt, ob die zuletzt dominierenden Zinssenkungsfantasien wieder an Fahrt aufnehmen können oder die Notenbank-Vertreter erneut für Ernüchterung sorgen.

Mit rund 16.447 Punkten notiert am Donnerstagmorgen laut IG-Indikation ein Plus von 0,35 Prozent auf der Kurstafel. "Beige Book" sendet keine Signale - Konjunktur in USA stabil Das am späten Mittwochabend veröffentlichte "Beige Book" der Fed hat indes für weniger Impulse gesorgt. Die ökonomische Lage in den Vereinigten Staaten habe sich nach Einschätzung der US-Notenbank Fed stabil gezeigt, hieß es. Neben der wirtschaftlichen Aktivität habe sich auch das Beschäftigungsniveau wenig verändert. Zudem seien die Preise leicht gestiegen.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

