Die Zulassung der Bitcoin-ETFs war ein klassisches "Sell the news"-Event. Viele Krypto-Aktien kamen unter Druck. Für Anleger ist die Korrektur eine interessante Einstiegschance - wenn sie auf die richtigen Werte setzen.Die Kryptobörse Coinbase kam nach der Zulassung der Bitcoin-ETFs wie viele Krypto-Aktien auch unter Druck. Klar ist: Das Handelsvolumen auf der Plattform könnte etwas darunter leiden, wenn Anleger einfach über ETFs in den Bitcoin investieren können. Das große Geld dürfte in die neuen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...