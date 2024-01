Düsseldorf/Berlin (ots) -Deutschland darf sich auf eine neue Arabica-Sorte aus dem Super-Premium-Segment freuen. Am 22. Januar launcht Nespresso in Deutschland N°20, einen Q-zertifizierten Kaffee, in stark limitierter Auflage. Karsten Ranitzsch, Nespresso Head of Coffee, stellte die Rarität gemeinsam mit Cory Andreen, Green to Cup Specialty Coffee Consultant, und Alessandro Piccinini, Geschäftsführer von Nespresso in Deutschland, bei einem exklusiven Tasting in Berlin vor.Karsten Ranitzsch, Head of Coffee bei Nespresso ist überzeugt: "Mit N°20 werden wir selbst den anspruchsvollsten Kaffeetrinker überraschen." Der Name N°20 ist eine Referenz an 20 Jahre Entwicklungs- und Reifezeit der Kaffeevarietät. Das Ergebnis: Der Kaffee überzeugt mit einem exquisiten Geschmacksprofil mit einer Fülle von fruchtig-blumigen Aromen, wie Organgenblüten und frischen Zitrusnoten. Der Kaffeeexperte empfiehlt, die Rarität als Espresso zu genießen.Von dem außergewöhnlichen Geschmacksprofil konnten sich am 17. Januar 20 geladene Gäste in der Carl Fritz Boutique in Berlin überzeugen - darunter Kaffeeexpert:innen, Tasteleader:innen und Medienvertreter:innen. Während einem Live-Talk und einer Tasting-Experience stellte Nespresso die besonderen Merkmale der neuen Arabica-Varietät N°20 anschaulich und interaktiv vor.Q-Rating für beste QualitätDas unabhängige Coffee Quality Institute (CQI) stuft den N°20 als Q-zertifiziert ein. Damit gibt die Organisation für Qualitätsstandards in der Kaffeeindustrie der neuen Variante eine Bestbewertung.N°20 wurde in den Regionen Cauca und Caldas in Kolumbien von nur 59 Farmer:innen angebaut. Sie haben nur eine Million Kaffeepflanzen der einzigartigen und exklusiven Arabica-Sorte kultiviert. Die N°20 Kaffeefarmer:innen sind Teil des AAA Sustainable Quality Program, dem Nespresso Anbauprogramm mit Fokus auf regenerative Landwirtschaft und Förderung von Qualität.Über Nestlé Nespresso SANestlé Nespresso SA ist weltweiter Pionier und Referenz im Bereich des portionierten Spitzenkaffees. Im Rahmen des AAA Sustainable Quality Programs arbeitet das Unternehmen mit über 150.000 Kaffeefarmer:innen in 18 Ländern zusammen, um nachhaltige Praktiken in den Betrieben und den umliegenden Landschaften einzuführen. Das Programm wurde 2003 in Zusammenarbeit mit der Rainforest Alliance gegründet und hilft, die Erträge und die Qualität der Ernten zu erhöhen und so eine nachhaltige Versorgung mit hochwertigem Kaffee sicherzustellen und den Lebensstandard der Kaffeefarmer:innen und ihrer Gemeinschaften zu verbessern.Im Jahr 2022 hat Nespresso die B Corp-Zertifizierung erhalten und schließt sich damit einer internationalen Bewegung von über 7.300 zweckorientierten Unternehmen an, die die hohen Standards von B Corp für soziale und ökologische Verantwortung und Transparenz erfüllen.Das Unternehmen mit Hauptsitz in Vevey, Schweiz, ist in 83 Märkten tätig und beschäftigt über 14.000 Mitarbeiter:innen. Im Jahr 2022 umfasste das weltweite Netzwerk 791 exklusive Boutiquen.Weiterführende Infor mationen finden Sie auf der Unternehmenswebseite von Nestlé Nespresso unter www.nestle-nespresso.comÜber das Coffee Quality Institute (CQI)Das CQI ist eine gemeinnützige Organisation, die international daran arbeitet, die Qualität von Kaffee und das Leben der Menschen, die ihn produzieren, zu verbessern. CQI ist auch die einzige unabhängige Zertifizierung und Qualitätsüberprüfung von grünem Kaffee in der Spezialitätenkaffeebranche, die weltweit anerkannt wird. Weitere Informationen finden Sie hier: www.coffeeinstitute.org.Pressekontakt:NESPRESSO Deutschland GmbHLesley Kleine-Beck, Corporate CommunicationsE-Mail: lesley.kleine-beck@nespresso.comOriginal-Content von: Nespresso Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/54168/5694653