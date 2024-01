Mainz (ots) -Das ZDF überträgt das erste Länderspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft im EM-Jahr 2024. Am Samstag, 23. März 2024, 21.00 Uhr, trifft das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann in Lyon auf den aktuellen Vize-Weltmeister und zweimaligen Europameister Frankreich. "sportstudio live" im ZDF startet um 20.15 Uhr in diesen Fußballabend mit dem Auftakt-Länderspiel im Jahr der Europameisterschaft in Deutschland.Frankreich zählt bei der EM 2024 zum engeren Kreis der Titelfavoriten. Für die deutsche Nationalmannschaft ist das erste Spiel im EM-Jahr somit eine echte Herausforderung, um nach den Niederlagen gegen die Türkei und Österreich im zurückliegenden November auf den Erfolgsweg zurückzufinden. Der letzte Sieg gegen Frankreich resultiert dabei ebenfalls aus dem vergangenen Jahr: Am 12. September 2023 gewann Deutschland in Dortmund mit 2:1 gegen die Equipe Tricolore um Weltmeister-Coach Didier Deschamps.Das Länderspiel Frankreich - Deutschland am Samstag, 23. März 2024, können die Fußballfans auch auf sportstudio.de und in der ZDFmediathek live erleben.ARD und ZDF übertragen bis 2028 insgesamt 30 Länderspiele der DFB-Nationalmannschaft der Männer. Dazu zählen Begegnungen der UEFA Nations League sowie die Vorbereitungs- und Qualifikationsspiele für die UEFA EURO 2024, für die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 und für die UEFA EURO 2028. Die erworbenen Rechte können ebenfalls live und nachverwertend sowie technologieneutral für alle Verbreitungswege genutzt werden.KontaktBei Fragen zu "sportstudio live" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/sportstudioreportage) (nach Login), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenHier finden Sie "sportstudio live" (https://www.zdf.de/sport/sport-im-zdf-livestream-live-100.html) in der ZDFmediathek.Hier finden Sie "das aktuelle sportstudio" (https://www.zdf.de/sport/das-aktuelle-sportstudio/das-aktuelle-sportstudio-vom-16-dezember-2023-100.html) mit Studiogast Julian NagelsmannPressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5694661