Berlin (ots) -Der radikale islamische Prediger Mohamed Hoblos ist kurz vor zwei Großveranstaltungen in Hamburg und Berlin von den Behörden an der Einreise gehindert worden.Informationen von rbb24 Recherche zufolge versuchte der Australier zunächst über die Schweiz in den Schengen-Raum zu gelangen und danach über Oslo. Zweimal sei er von den Behörden zurückgewiesen worden. Das erfuhr der rbb aus deutschen Sicherheitskreisen.Mohamed Hoblos ist ein international bekannter Prediger. In sozialen Medien ist er sehr erfolgreich. So folgen seinen Predigten auf youtube und Tiktok mehrere Hunderttausend Menschen. Für diese Woche hatte er Auftritte in Hamburg und Berlin geplant.In Berlin war die Veranstaltung bereits mit 800 Tickets ausverkauft - bei einem Eintritt von 10 Euro. Der Veranstaltungsort war zunächst geheim und sollte erst am Donnerstag bekanntgegeben werden. Die Behörden gingen davon aus, dass Hoblos Besucher aus dem "salafistischen Personenspektrum" anziehe.In der Vergangenheit enthielten Hoblos' häufig sehr emotionalen Vorträge vereinzelt auch "islamistische Inhalte", so die Berliner Senatsinnenverwaltung. Derzeit seien aber keine gewaltbefürwortenden Aussagen oder Aufrufe zur Gewalt durch Hoblos bekannt.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-Brandenburgrbb24 RechercheMasurenallee 8 - 1414057 BerlinTel.: (030) 97 99 3-30350Fax: (030) 97 99 3-30309Mail: rbb24recherche@rbb-online.deInternet: www.rbb24.deIhr Rundfunkbeitrag für gutes Programm.Original-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/5694676