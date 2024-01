München (ots) -MagentaSport hat die exklusiven Medienrechte an den deutschen Spielen für das "Olympic Qualifier Tournament" der Frauen im Basketball erworben. Die DBB-Damen hatten sich als EM-Sechste erstmalig das Ticket für die Olympia-Qualifikation zu den Sommerspielen 2024 erspielt. Vom 8. bis 11. Februar 2024 bietet sich den deutschen Basketballerinnen die Chance, sich beim Qualifikationsturnier in Belem (Brasilien) gegen Serbien, Australien und Brasilien für Paris zu qualifizieren. Die Begegnungen sind kostenlos für alle bei MagentaSport sowie auf dem Kanal MS Sport bei MagentaTV zu sehen. Deutschland muss in der Gruppe für die Olympia-Qualifikation mindestens den dritten Platz erreichen. MagentaSport hat für die drei Spiele erneut die ehemalige Nationalspielerin Ireti Amojo als Expertin gewinnen können, Alexander Frisch kommentiert."Unsere gemeinsame Reise mit den deutschen Basketball-Frauen geht weiter. Die FIBA EuroBasket war ein großartiges TV-Erlebnis, nun drücken wir die Daumen, dass es mit dem Olympia-Ticket klappt", sagt Dorothea Jacob, Vice President Proposition & Content TV bei der Telekom. "Nachdem wir im vergangenen Jahr mit dem sensationellen Weltmeistertitel bereits DAS Basketball-Highlight der Herren im Programm hatten, bieten wir Fans nun auch die Top-Begegnungen der Frauen auf dem Weg zu den olympischen Spielen. Damit werten wir das beste Basketball-Angebot in Europa zusätzlich auf.""Das ist eine sehr gute Nachricht für uns und ganz besonders für den gesamten Damenbasketball in Deutschland. Unser Medienpartner MagentaSport beweist einmal mehr, wie sehr ihm die Sportart Basketball am Herzen liegt. Eine erfolgreiche Olympia-Qualifikation wäre für den Damen-Basketball medial ein hervorragender Vorlauf für die beiden großen Höhepunkte in Deutschland: Die EM-Vorrunde 2025 in Hamburg und die WM 2026 in Berlin. Und das in ganz hervorragender Qualität und fachlich exzellent kommentiert", so DBB-Präsident Ingo Weiss.Deutschland muss in "Hammergruppe" Platz 3 erreichenDen Auftakt zur Olympia-Qualifikation bestreiten die deutschen Frauen am Donnerstag, 8. Februar (ab 20.45 Uhr live bei MagentaSport) gegen den zweifachen Europameister Serbien. Gegen die Serbinnen hatten die deutschen Basketballerinnen bei der letztjährigen "Women's EuroBasket" noch den Kürzeren gezogen. Am Samstag, 10. Februar (ab 20.45 Uhr live bei MagentaSport) folgt die Partie gegen Australien, WM-Dritter und dreifacher Silbermedaillengewinner. Im abschließenden Gruppenspiel (Sonntag, 11. Februar, ab 23.45 Uhr live bei MagentaSport) ist der Gegner Gastgeber Brasilien, Weltmeister von 1994. Die Südamerikannerinnen nahmen zuletzt 2016 an einem Olympischen Turnier teil.Die Qualifikationsspiele bei MagentaSport in der ÜbersichtDonnerstag, 08. Februar 2024: ab 20.45 Uhr: Deutschland - SerbienSamstag, 10. Februar 2024: ab 20.45 Uhr: Deutschland - AustralienSonntag, 11. Februar 2024. Ab 23.45 Uhr: Deutschland - BrasilienPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/5694672