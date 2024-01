Hat das James-Webb-Teleskop schon Hinweise auf außerirdisches Leben gefunden und eine Publikation der Ergebnisse steht kurz bevor? Solche Gerüchte kursieren in der Astro-Community, doch Expert:innen und die Nasa rudern zurück. Hat das James-Webb-Teleskop etwa schon Spuren außerirdischen Lebens gefunden? In der Astronomie-Community herrscht darüber eine Debatte. Ein paar Beteiligte haben sich in dieser Frage weit aus dem Fenster gelehnt - und andere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...