Die meistgehandelten Produkte: Anleger unentschlossen beim DAX®. Bullen bei Rheinmetall

Nach den gestrigen Verlusten setzte der DAX® an, sich heute morgen zu erholen. Der Leitindex stieg wieder auf ein 16.480 Punkte Niveau. Auf die schwachen Wachstumszahlen aus China reagierten die ostasiatischen Börsen uneinheitlich. In den USA werden weitere Konjunkturdaten im Verlauf des Tages veröffentlicht. Außerdem öffnen unter anderen die Halbleiterhersteller TSMC und Micron ihre Quartalsbücher.

Nach Angaben der Euwax sind Anleger unentschlossen über die weitere Marktentwicklung. Bei den Knock-Out-Produkten wird wieder am meisten in DAX® Calls investiert. Auch bei den Optionsscheinen zählen Produkte auf den DAX® wieder zu den bei den Investoren beliebtesten. Der Kurs von AMD konnte von postiven Analysen profiteren, weshalb Anleger bei Calls auf den Halbleiterhersteller zuschlagen. Unter den meistgehandelten Faktor-Optionscheinen findet man Longs und Shorts auf den DAX®. Auch Longs auf Rheinmetall, welches von der angespannten politschen Lage profitiert, werden nachgefragt.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Call HD12U9 2,40 16470,49 Punkte 16255,632389 Punkte 68,76 Open End DAX ® Put HC5PAD 14,67 16470,49 Punkte 17931,808723 Punkte 11,23 Open End DAX ® Call HC2WCS 16,36 16470,49 Punkte 14843,493445 Punkte 10,07 Open End DAX ® Call HC96TR 19,21 16470,49 Punkte 14561,131808 Punkte 8,58 Open End DAX® Call HD0T1F 5,76 16470,49 Punkte 15924,175109 Punkte 28,63 Open End

Quelle: onemarkets by Unicredit; Stand: 18.01.2024; 10:30 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Call HC37PR 16,22 16468,99 Punkte 15000,00 Punkte 10,16 12.03.2024 Rheinmetall AG Call HC5848 10,89 332,20 EUR 235,00 EUR 3,05 18.12.2024 DAX ® Call HC57RN 25,13 16468,99 Punkte 14400,00 Punkte 6,55 18.06.2024 DAX ® Put HD1GKA 1,05 16468,99 Punkte 16000,00 Punkte 157,61 20.02.2024 AMD Inc. Call HC8A64 5,71 164,255 USD 115,00 USD 2,64 15.01.2025

Quelle: onemarkets by Unicredit; Stand: 18.01.2024; 11:00 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag DAX ® Long HC01RZ 11,39 16470,49 Punkte 15803,278814 Punkte 13 Open End DAX ® Long HD0PT8 24,56 16470,49 Punkte 16105,605307 Punkte 25 Open End DAX ® Short HC2RHX 3,39 16470,49 Punkte 18076,182338 Punkte -5 Open End Evotec SE Short HC283R 2,95 14,83 EUR 18,219172 EUR -3 Open End Rheinmetall AG Long HC4733 17,38 332,70 EUR 276,991491 EUR 4 Open End

Quelle: onemarkets by Unicredit; Stand: 18.01.2024; 11:05 Uhr

