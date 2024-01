DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (12:47 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YtD E-Mini-Future S&P-500 4.787,25 +0,3% -0,7% E-Mini-Future Nasdaq-100 16.987,25 +0,7% -0,2% Euro-Stoxx-50 4.436,70 +0,8% -1,9% Stoxx-50 4.048,18 +0,4% -1,1% DAX 16.533,89 +0,6% -1,3% FTSE 7.460,14 +0,2% -3,7% CAC 7.377,98 +0,8% -2,2% Nikkei-225 35.466,17 -0,0% +6,0% EUREX Stand +/- Punkte +/- Punkte YtD Bund-Future 134,30 +0,09 -2,87

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 72,72 72,56 +0,2% +0,16 +1,0% Brent/ICE 78,09 77,88 +0,3% +0,21 +1,3% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 28,38 27,80 +2,1% +0,58 -13,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.013,54 2.006,22 +0,4% +7,33 -2,4% Silber (Spot) 22,61 22,58 +0,1% +0,03 -4,9% Platin (Spot) 896,78 885,00 +1,3% +11,78 -9,6% Kupfer-Future 3,73 3,73 -0,1% -0,00 -4,1% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Gut behauptet zeigen sich die Ölpreise. Sie profitieren von Befürchtungen, dass es infolge des Konflikts im Roten Meer zu Lieferengpässen kommen könnte. Auch ein Kälteeinbruch in den USA und die Erwartungen der Opec an die Ölnachfrage stützen die Preise.

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach dem Rücksetzer vom Mittwoch dürften die US-Börsen zum Start in den Donnerstagshandel etwas verlorenes Terrain zurückgewinnen. In den vergangenen Tagen waren an der Wall Street Zinssenkungshoffnungen ausgepreist worden, nachdem US-Notenbankvertreter mit falkenhaften Äußerungen entsprechende Erwartungen gedämpft hatten. Auch Konjunkturdaten sprachen gegen baldige Zinssenkungen. Unter anderem zeigten die am Mittwoch veröffentlichten Einzelhandelsumsätze einen überraschend deutlichen Anstieg im Dezember, was von einer ungebrochenen Konsumfreude der Amerikaner zeugte.

Auch am Donnerstag stehen einige Konjunkturdaten von Rang auf der Agenda, nämlich die Baubeginne und -genehmigungen aus dem Dezember, die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche und der Philadelphia Fed Index für Januar.

Unternehmensseitig hat am Mittwoch nach Börsenschluss der Aluminiumkonzern Alcoa Geschäftszahlen zum vierten Quartal vorgelegt. Die Aktie reagiert im vorbörslichen Handel mit einem Minus von 0,4 Prozent, obwohl Alcoa den Verlust stärker als angenommen verringert hat. Technologiewerte dürften derweil von den Zahlen des taiwanischen Chipkonzerns TSMC profitieren, die positiv aufgenommen wurden.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Baubeginne/-genehmigungen Dezember Baubeginne PROGNOSE: -8,3% gg Vm zuvor: +14,8% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: +1,4% gg Vm zuvor: -2,5% gg Vm 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 208.000 zuvor: 202.000 14:30 Philadelphia-Fed-Index Januar PROGNOSE: -7,0 zuvor: -10,5

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die europäischen Aktienmärkte können sich nach dem Abverkauf der vergangenen Tage am Donnerstag etwas erholen. "Die hawkischen Aussagen von den Notenbankmitgliedern sollten nun eingearbeitet sein", sagt ein Marktanalyst. Zuletzt hatten mehrere Notenbankmitglieder aus der EZB und der US-Notenbank Fed die Zinssenkungserwartungen gebremst, das hatte auf die Kurse vor allem der konjunkturabhängigen Werten gedrückt und die langen Zinsen nach oben getrieben. Die Langläufer-Renditen stabilisieren sich nun auf dem höheren Niveau, und der Euro erholt sich wieder Richtung 1,09 Dollar. Besonders stark im Markt liegt der Reise- und Freizeit-Sektor mit einem Plus von 3,8 Prozent. Er profitiert von einer Erholung der Flutter-Aktie, deren Zwischenbericht zum vierten Quartal positiv aufgenommen wird. Gefragt sind aber auch Technologie-Aktien, deren Index um 1,4 Prozent steigt. Als leicht positiven Impuls für die europäischen Technologiewerte wertet ein Händler, dass Taiwan Semiconductor Manufacturing beim Nettogewinn überzeugen konnte. In Europa steigen ASML um 2,4 Prozent, Infineon legen im DAX um 2,7 Prozent zu. Der Index der Hersteller von Konsumgütern des täglichen Bedarfs zieht um 1,1 Prozent an. Hier zeigen sich Marktteilnehmer erleichtert, dass Richemont überraschend gute Zahlen vorgelegt hat. Auch die Aktien der Wettbewerber profitieren, so steigen LVMH und Kering um gut 2 Prozent. Als "wenig überraschend" stuft ein Marktteilnehmer ein, dass Bayer (-3,4%) die Organisationsstruktur ändern wolle. Der Stellenabbau gehöre in den Handwerkskasten eines CEO, wenn es um die Rentabilität gehe. Viel entscheidender sei die Frage des Portfolio-Umbaus. Auffälliger im DAX sind Rheinmetall, die mit einem Plus von 3,2 Prozent ihre Hausse mit neuen Allzeithochs fortsetzen. Die Analysten von Stifel haben das Kursziel auf 420 Euro erhöht. MTU ziehen mit einer Kaufempfehlung von BNP Exane um 3,8 Prozent an. Siemens Energy erholen sich um 4,8 Prozent. Dagegen fallen Eon im Umfeld schwächerer Versorger um 1,3 und RWE um 0,3 Prozent. "Die Versorger leiden unter den höheren Renditen, hier sind die Belastungen noch nicht eingepreist", so ein Marktteilnehmer zu den häufig hochverschuldeten Unternehmen. Der Index der europäischen Versorger fällt um 0,7 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:30 Uhr Mi, 17:30 Uhr % YTD EUR/USD 1,0889 +0,1% 1,0894 1,0849 -1,4% EUR/JPY 161,00 -0,1% 161,08 161,09 +3,5% EUR/CHF 0,9420 +0,1% 0,9419 0,9409 +1,5% EUR/GBP 0,8582 -0,0% 0,8586 0,8569 -1,1% USD/JPY 147,86 -0,2% 147,87 148,45 +5,0% GBP/USD 1,2687 +0,1% 1,2687 1,2662 -0,3% USD/CNH (Offshore) 7,2109 -0,2% 7,2143 7,2295 +1,2% Bitcoin BTC/USD 42.458,71 -0,5% 42.855,51 42.373,03 -2,5%

Der Dollar gibt einen kleinen Teil seiner jüngsten Gewinne ab; für den Dollarindex geht es um 0,2 Prozent abwärts. Die Analysten der Danske Bank sehen den Greenback jedoch gut unterstützt durch die gestiegenen Anleiherenditen und die höhere Risikoaversion der Anleger.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Uneinheitlich ist es am Donnerstag an den Aktienmärkten in Ostasien und in Sydney zugegangen. Nachdem es an der Wall Street erneut nach unten ging mit den Indizes vor dem Hintergrund weiter gestiegener US-Marktzinsen, überwogen auch in Asien zunächst rote Vorzeichen. Im Verlauf des Handels hellte sich die Stimmung aber etwas auf, insbesondere in Schanghai. Dort schloss der Composite-Index nach einer Schlussrally 0,4 Prozent höher. In Hongkong lag der HSI im Späthandel 0,7 Prozent höher. In Tokio schloss der Nikkei-225 mit 35.466 Punkten fast unverändert, der Kospi in Seoul schaffte es im späten Handel noch auf ein Plus von 0,2 Prozent. Händler sprachen von Schnäppchenkäufen nach den jüngsten Einbußen. In Japan stützte laut Börsianern dagegen einerseits der weiter nachgebende Yen, andererseits habe es eine Neigung zu Gewinnmitnahmen gegeben, nachdem es dort zu Beginn des Jahres deutlich nach oben gegangen war. Sydney beendete den Handelstag mit einem Minus von 0,6 Prozent. Den Richtungswechsel in Schanghai hätten Halbleiteraktien angeführt, hieß es dort. Die Stimmung der Anleger sei wahrscheinlich durch die besser als erwartet ausgefallenen Ergebnisse von TSMC für das vierte Quartal angehoben worden, vermutete Marktexpertin Sonija Li von Maybank. Weil die weltweiten Chip-Lagerbestände zur Neige gingen und weitere KI-PC- und Smartphone-Modelle auf den Markt kämen, dürfte die Nachfrage nach Chips wieder anziehen, fügte sie hinzu. Semiconductor Manufacturing International (SMIC) verteuerten sich um 2,1 Prozent, in Hongkong legten Hua Hong Semiconductor um 4,4 Prozent zu. In Seoul schloss das Indexschwergewicht Samsung Electronics 1,0 Prozent fester, die Aktie des Chipherstellers SK Hynix legte um 4,0 Prozent zu. Der Kurs des Billigfliegers Jin Air hob um 6 Prozent ab, nachdem das Unternehmen einen Turnaround avisiert hatte. In Sydney berichteten Teilnehmer von schwachen Kursen im Rohstoff- und Kohlesegment. BHP gaben um 1,8 Prozent nach, nachdem der Rohstoffriese in einem Produktionsbericht Abschreibungen auf sein Nickelgeschäft signalisiert hatte. Das Papier des Lithiumförderers Liontown büßte 11 Prozent ein, nachdem Albemarle sich von seinem Anteil an Liontown getrennt hatte.

CREDIT

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

January 18, 2024 06:49 ET (11:49 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.