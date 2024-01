Die Nachfrage nach Novo Nordisks Adipositvas- respektive Diabetes Mitteln Wegovy, Ozempic und Co mit dem Wirkstoff Semaglutid ist ungebrochen hoch. Apotheker sprechen nach wie vor von Lieferengpässen. Die Zahlen zum vierten Quartal werden die Dänen am 31. Januar vorlegen. Hier darf man gespannt sein, wie die Geschäfte im letzten Jahresviertel gelaufen sind und was der Konzern für die kommenden Monate erwartet.Die Aktie von Novo Nordisk hat zuletzt sogar ein neues Allzeithoch erreicht. Die Analysten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...