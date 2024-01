Berlin (ots/PRNewswire) -Mit den Produkten von DVDFab können Benutzer jetzt ihre eigenenen DVD oder Blu-ray-Discs ganz nach ihren Wünschen erstellen oder bearbeiten.DVDs und Blu-ray-Discs erfreuen sich nach wie vor großer Beliebtheit und gelten als eine der besten Medienoptionen für Filmgenuss in bester Qualität. DVDFab bietet eine außergewöhnliche Lösung, die das umfassende Management und die Bearbeitung von DVD und Blu-ray ermöglicht.DVDFab kann schnell eine DVD digitalisieren (https://dvdfab.at/dvd-ripper.htm) und die Inhalte von DVDs in eine Vielzahl von Videoformaten konvertieren. Damit können Benutzer auch Blu-ray in MP4 (https://dvdfab.at/blu-ray-ripper.htm), MKV, AVI und viele andere Formate konvertieren. Dank der hohen Kompatibilität können Benutzer ihre Disk-Sammlungen auf mobilen Geräten, Tablets, Spielkonsolen und anderen Geräten ohne Qualitätsverlust genießen.DVDFab ist das ideale Tool für diejenigen, die ihre Disks sichern möchten. Mit diesem leistungsstarken Programm können Benutzer ihre wertvolle Sammlung schützen, indem sie das DVD Backup erstellen (https://dvdfab.at/dvd-copy.htm). Blu-ray-Discs haben eine viel höhere Speicherkapazität als DVDs. Durch die Blu-ray Sicherung (https://dvdfab.at/blu-ray-copy.htm) werden die hochauflösenden Details, die verbesserte Bild- und Tonqualität beibehalten.Für Benutzer, die Videos auf eine leere Disk übertragen möchten, ist DVDFab DVD Creator (https://dvdfab.at/dvd-creator.htm) die ultimative Lösung. Dieses leistungsstarke DVD Brennprogramm unterstützt alle Arten von Disc-Formaten, einschließlich DVD-9, DVD-5, DVD±R/RW und DVD±R DL. Mit dem integrierten Menü Creator können Benutzer alle Widgets anpassen und ihr eigenes persönliches Menü erstellen. DVDFab bietet auch einen Blu-ray Creator (https://dvdfab.at/blu-ray-creator.htm) an, die eine Vielzahl von Blu-ray-Formaten ausgeben können, einschließlich BD-50, BD-25 und AVCHD DVD (BD-5 und BD-9). Benutzer können sie auf jedem Blu-ray-Player abspielen.Alles in allem ist DVDFab eine praktische DVD- und Blu-ray-Bearbeitungssoftware, mit der man den gewünschten Inhalt einfach aus einer Hand erstellen und erhalten kann.Um weitere Informationen über die neuen Produkte zu erhalten, besuchen Sie bitte die offizielle DVDFab-Website unter: https://dvdfab.atÜber DVDFab:DVDFab ist ein führendes Unternehmen im Bereich digitaler Medienlösungen mit 21 Jähriger Erfahrung in der Entwicklung von hochwertiger Software. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Tools und Lösungen für die Konvertierung, Bearbeitung und Sicherung von digitalen Medieninhalten.View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/die-all-in-one-dvd-und-blu-ray-losung-zum-erstellen-und-bearbeitung-302038333.htmlPressekontakt:Lena Zhao,+86-15030436255Original-Content von: DVDFab, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173188/5694759