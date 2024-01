Der Platinpreis notiert aktuell (Donnerstag, ca. 8 Uhr) bei 890 US-Dollar und verzeichnet damit in den letzten 24 Stunden einen Rückgang von -0.65 %. Diese Entwicklung ist Teil eines negativen Trends, der sich in der gesamten Woche mit einer prozentualen Veränderung von -2.0 % widerspiegelt. Diese Zahlen liefern einen präzisen Indikator für den momentanen Zustand des Platinmarktes, der von verschiedenen ökonomischen Faktoren beeinflusst wird.Heute steht in den USA eine Reihe von wirtschaftlichen Schlüsseldaten im Mittelpunkt, die potenziell Einfluss auf ...

